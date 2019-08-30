英國酒駕致死創近年新高 民間籲增派警力取締

2019-08-30 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國酒駕致死人數創近年新高，防制團體呼籲警方應調配更多人力，加強取締酒駕嫌犯。

英國電訊報28日報導，英國運輸部數據顯示，2017年酒駕導致死傷人數為8600人，低於前一年的9040人。

然而，如果只看死亡人數，2017年酒駕致死達270人，比前一年增加20人，是2009年以來最高紀錄。

英國汽車協會主席金恩（Edmund King）表示，英國需要更多配有警車的警察，才能當場追捕酒駕者。

金恩說，「我們都知道酒後駕駛會造成多麽悲劇和危險的後果，但民眾仍會開車離開酒吧」。更糟的是，41%酒駕者超標一倍以上。

2009年時，英格蘭和威爾斯的警力達14萬3769人。但根據英國內政部，2010年3月至2018年3月期間，警力已減少約2萬2000人。首相強生已允諾，要增加兩萬員警改善交通安全。

道路安全公益機構Brake最近的研究發現，多達5000名駕駛已在過去四年內被抓到酒駕二次以上。

英國酒駕標準為每100毫升血液中酒精含量超過80毫克，是歐洲最寬鬆的地區之一，但蘇格蘭在2014年12月將標準降低至50毫克。

Brake宣導主管哈里斯（Joshua Haris）表示，酒駕致死人數增加，令人憂心。