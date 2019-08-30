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上海Costco爆買 看外國超市要如何抓住中國消費者的心

2019-08-30 09:30經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

本周二（27日）Costco在中國的第一家門市上海店開幕，因購物人潮擠爆居然需要提前關門因應，這看在已經因為經營不下去而退出市場的其他國家超市業者眼中，真是情何以堪。

怎麼差這麼多？Costco的魅力在哪裡？英國金融時報認為，外國超市能不能提供中國消費者獨一無二的商品昰一大關鍵。現在外國超市業者悟出這一點，沃爾瑪（Walmart）、德國的Aldi和新加入的Costco都在強化這一環。

今年6月也才剛在中國開店的德國Aldi，店內非常受歡迎的商品是由歐洲進口的自有品牌的葡萄酒和啤酒。Costco的Kirkland品牌商品在這個星期的銷售成績也很不錯。

另外，金融時報指出，中國本地的超市業者，特別著重在生鮮品項的，市占表現良好。例如永輝超市，營收在到去年為止的五年內，由人民幣300億元躍升到700億元。

OC&C顧問公司的Jack Chung告訴金融時報：「外國零售業者在處理生鮮商品時太講究乾淨衛生」，這一點拼不過沒在管那麼多的本土業者，他們在賣場可以擺個水缸放活魚。

外國超市業者在中國都努力「在地化」，沒有成功的，只能被市場淘汰。已經退出中國市場的英國超市業者Tesco也曾試著在中國的賣場裡賣活烏龜，消息傳回英國引起爭議。一位曾在中國Tesco工作的人士說，中英管理與公司治理的理念不同也是個問題，店內促銷、商品擺設等大大小小的事，總之「英國人並不信任中國人」。

無奈退出中國市場的外國超市業者除了Tesco之外，還有西班牙的Dia。法國的家樂福6月把多數股權賣出，現在德國的Metro則因為母公司財務吃緊正在求售中國事業。

美國的沃爾瑪到目前為止雖然沒賺到什麼錢，但仍堅持20多年來在中國市場的經營。目前在中國的門市數量430多家。

Costco上海店開幕，排隊結帳的人龍。 歐新社
Costco上海店開幕，排隊結帳的人龍。 歐新社
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