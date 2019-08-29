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影／快逃！義火山爆發現場 黑灰直撲小船如災難片

2019-08-29 15:48聯合報 記者周辰陽╱即時報導

義大利西西里外海的斯特龍伯利島（Stromboli）28日火山爆發，大量濃煙直竄天際，居民與觀光客急忙躲避從天而降的落石及火山灰，IG也出現許多現場直擊影片，宛如好萊塢災難電影的場景真實上演。

義大利國立地球物理與火山學研究所（INGV）表示，此次爆發可歸類為「陣發性事件」（paroxysmal event），煙灰已達2公里高，所產生的火山碎屑流（氣體、岩石與火山灰等物質的快速流動混合物）會直衝數百公尺外的大海。

19歲大學生施耶拉（Elena Schiera）當時搭乘帆船行經附近，用手機拍下一行人千鈞一髮逃過火山碎屑流的震撼過程。

施耶拉告訴《CNN》，當時帆船按規定保持安全距離，突然聽到一陣巨響後，就見到大量濃煙從火山口噴出。雖然帆船立刻全速前進，卻仍力有未逮，抵達海面的濃煙朝他們快速撲來，距離只有咫尺之遙，在船上引起一陣驚慌，幸好他的父親掌舵得宜，才能趕在下一波濃煙噴發前即時逃離。

當地消防隊指出，島上已出現大規模山火，火山爆發產生的燃燒物質從火山口掉下後滾落到海中。有關單位已動員快艇、直升機和水上飛機，同時汲取海水撲滅大火，並調派供民眾離去的船隻。目前並無傷亡傳出。

義大利西西里外海的斯特龍伯利島28日火山爆發，大量濃煙直竄天際。19歲大學生施耶...
義大利西西里外海的斯特龍伯利島28日火山爆發，大量濃煙直竄天際。19歲大學生施耶拉當時搭乘帆船行經附近，用手機拍下一行人千鈞一髮逃過火山碎屑流的過程。IG/elena_schiera21
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