沙國、阿聯酋談妥 與聯盟軍砲口一致

2019-08-29 15:34 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



沙國力挺的哈迪軍與阿聯酋力挺的STC可能得服從背後勢力，選擇和談、重新齊打胡希份子。(photo by Flickr) 分享 facebook 葉門內戰從11日起，因南方分離主義軍團（STC）反手佔領南方關鍵城亞丁，而宣告聯盟瓦解。哈迪的政府軍29日傳出，將重新殺入亞丁城、從STC手中奪回控制權。葉門政府軍在這半個月的對內互峙，讓哈迪軍背後的沙烏地阿拉伯感到不滿，他們希望雙方能好好和談，如今STC背後的阿聯酋也與沙國談妥，雙方勢力整合、砲口一致打叛軍胡希份子可期。

聯盟軍瓦解

根據《英國廣播公司》報導，葉門內戰從今年初聯盟軍把主要叛軍、胡希份子（青年運動）打退，看似要終結長達4年的內戰，卻在戰爭代理人逐漸退出後，胡希份子重新站穩腳步，他們甚至攻下首度沙納城，逼得政府軍在南方大城亞丁建立暫時政府。

雖然普遍被視為正統的哈迪政府軍有沙國在背後撐腰，但他們一開始仍選擇與阿聯酋力挺的STC合作，然而卻在本月11日，因為雙方內部意見分歧，STC更質疑哈迪當局與伊斯蘭恐怖組織有掛勾，選擇叛變盟友，STC收編亞丁城。

背後勢力談妥、砲口一致

不過，哈迪當局於29日重新殺回亞丁城，目前消息是拿下該城象徵意義十足的機場，《洛杉磯時報》報導，STC被當地居民指出，在失去掌控權後逃往附近的省份，而哈迪軍表示，STC仍掌控著Jabal al-Hadid軍營（亞丁最重要的軍事設施），他們的菁英軍團、安全帶（Security Belt）也還在亞丁城。

對於這起網內互打，看得最開心的肯定是叛軍胡希份子，他們28日還被傳出向沙國的艾卜哈（Abha）機場發射巡弋飛彈，在這段時間內得到不少喘息機會。對此，沙國與阿聯酋再也忍不住，他們要求政府軍與STC重新和談，雖說2大戰爭代理人已溝通完畢，有共識要先打叛軍，但哈迪軍與STC仍瀰漫著互不信的氣氛，哈迪軍要求STC通通撤出亞丁城再來談。

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