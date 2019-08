海豚數量減少 紐西蘭禁遊客共游

2019-08-29 15:33 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



瓶鼻海豚出現在海上,通常會給遊客帶來驚喜。(Photo by Artie Kopelman on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 瓶鼻海豚數量一直下降,人類行為可能是原因。由於紐西蘭東部海岸的海豚數量持續下降,研究也指出,海豚與船隻互動會影響海豚原有的行為,因此,當地政府已祭出禁令,限制遊客與海豚接觸時間,希望能還給海豚最原始的天然環境。

據《英國獨立報》報導,棲息在紐西蘭東岸島灣的瓶鼻海豚數量近幾年已在減少並在當地被列為瀕危物種。紐國保育部指出,因為人類搭船賞海豚,頻繁的船隻交通已導致海豚無法顧及重要生理行為,例如餵養幼海豚。

當地梅西大學在2016年的報告也指出,海豚與船隻高度互動與其數量減少有關。研究人員並發現,海豚會花費86%白天時間接近船隻。如果瓶鼻海豚數量持續下降,海豚將完全消失在島灣海域。

旅遊業者保證每次出海95%都可找到海豚,部分工作人員甚至會給個別海豚取名字。對此,保育部官員認為,這種關係過於親密而且並不健康。

紐國保育部稍早祭出更嚴格禁令,限制旅客與海豚互動時間不得超過20分鐘,而且只能在下午,希望還給海豚更多時間給自己。保育部主管李德湯馬絲指出,「我們很難管理自由游動的野生動物,因為海豚通常會朝著船隻游過去。」

據《英國每日電訊報》報導,島灣的瓶鼻海豚數量從1999年的270隻,到目前僅剩31隻,降幅高達9成。

外界可看到一群僅19隻的瓶鼻海豚會固定會出現在島灣,最新報告也顯示,幼海豚的死亡率高達75%,比率都是紐西蘭與國際上最高。

