人口普查顯示 加州近40%年輕成年人與父母同住

2019-08-29 15:12 世界日報 編譯組／綜合28日電



儘管經濟繁榮、就業市場強勁，但加州千禧世代和Z世代的年輕人仍然和十年前經濟衰退時的年輕人一樣，和父母同住。

根據美國人口普查資料，加州現在有約37%年齡18歲到34歲的年輕人選擇與父母同住，其中年齡介於25歲到34歲的人占四分之一，約150萬人。丕優研究中心（Pew Research Center）資深研究員佛萊（Richard Fry）說：「這個數字讓許多人感到驚訝，包括我自己。」

分析發現，加州年輕人與父母同住比例較高的地區，通常是靠近海岸的富庶郊區，及較內陸或西語裔人口較多的低收入地區，住房成本過高是主要原因。以灣區的庫比蒂諾與薩拉度加為例，年輕人與父母同住的比例超過50%。但是也有例外，好比舊金山和聖地牙哥，這兩個地方的年輕人大部分選擇與室友分租住房來節省支出。

分析指出，與父母同住者大部分是來自移民家庭的少數族裔男性，除了經濟理由，文化差異也是讓他們選擇繼續住在家裡的原因之一，例如西語裔有將近一半的年輕人仍與家人同住。

事實上，這種情形不只出現在加州，還有紐約州、紐澤西州和麻薩諸塞州，其中紐澤西州18歲到34歲的年輕人與父母同住的比例也高達46%。