閨密門案 南韓最高法院裁定三星少主李在鎔不當請託

2019-08-29 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



南韓最高法院裁定，三星集團少主李在鎔的行賄案發回更審。 路透 分享 facebook 南韓前總統朴槿惠與三星集團少主李在鎔的行賄案判決出爐，南韓大法院（最高法院）宣布，撤銷部分二審判決，朴槿惠及李在鎔有罪部分發回首爾高等法院更審，無罪判決則維持原判。

南韓Kospi股價在判決出爐後一度上漲0.3%，三星電子股價一度下滑0.6%。

朴槿惠在親信干政的「閨密門」醜聞風暴中遭彈劾下台，她與親信崔順實都因賄賂等罪名分別遭處25年和20年徒刑。由於南韓公職選舉法適用於總統等公職人員的特定犯罪行為，賄賂罪名應獨立宣判。然而，一、二審法庭皆針對朴槿惠的多項罪名合併宣判，最高法院因此發回更審。

最高法院也裁定，三星集團贈與朴槿惠密友崔順實女兒的馬匹為賄賂，藉此贏得朴槿惠支持，涉及不當請託，暗示朴槿惠協助他爭取三星集團繼承權。這項裁定推翻了二審時的判決，當時認定這些價值34億韓元（280萬美元）的馬匹並非行賄。」

今年51歲的三星副會長李在鎔涉入朴槿惠親信干政醜聞，2017年因行賄、洗錢、背信、對國會作偽證，遭檢方求處12年徒刑。南韓法院一審判處五年徒刑，李在鎔遭關押近一年後，高等法院改判有期徒刑兩年半、緩刑四年，李在鎔因而獲釋。由於李在鎔否認犯罪，他與南韓檢方均再度提出上訴。