英1930年代以來最大憲政危機 強生關國會如何運作脫歐？

2019-08-29 14:48 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



強生關國會如何影響脫歐 問與答：他做了什麼、為何重要、議員可阻止嗎？ 美聯社 分享 facebook

英國首相強生讓國會「實質休會」到10月底，目的當然是「硬脫歐」。相關發展，美聯社以問答方式，說明如下。

一、他到底做了什麼？

答：他要求女王10月14日才公布政府施政日程，女王同意。通常，在此之前，國會會休會一周。

二、這段時間休會為何重要？

答：會讓「硬」脫歐，也就是無協議脫歐，更加可能。

按原訂國會議程表，各黨議員9月3日返回國會時，剩下幾天可以討論國家大政，要辯論、立法制止「硬脫歐」，時間根本就不夠，而10月31日就是脫歐最後期限，過了這天英國脫離歐盟就「徹底」生效了。

強生說過，不論如何，他都要英國在10月31日那天脫離歐盟。

三、英國國會議員能夠更改「國會休會」的命運嗎？

答： 不清楚，但他們會試圖讓國會不要休會那麼久。

議員們可以要求舉行不信任投票，讓政府垮台。但根據伯明翰大學國際政治學教授魯卡斯(Scott Lucas)的說法，強生可能根本就不理會這樣的要求。

也因此，議員們可能在9月3日國會復會當天就通過緊急立法，讓國會一直開門，法庭一定立刻就忙碌起來，要審理「合法性」主張的朝野訟案，魯卡斯說，法院來不來得及更改強生從女王那邊要到的休會權，只有天曉得。他說，「這將是1930年代（英國國王愛德華八世退位）以來最大的憲政危機。」

四、女王可以怎樣？她能防止無協議脫歐嗎？

答：理論上，她有權阻擋法案，挑選新政府（由誰來組閣），但根據傳統，她不能有政治立場，誰執政誰就有權寫「御座致辭」──她只能照念。

五、英國國會無法防止硬脫歐的話，歐盟有辦法嗎？

答：沒辦法，除非下列三種情況任一成真──脫歐協議（在10月31日前）經英國國會核可；英國要求延期而歐盟同意；英國撤回脫歐決策。