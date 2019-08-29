「我愛死英國了」 川普讚強生英明偉大

2019-08-29 14:08 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



美國總統川普。 （路透） 分享 facebook

英國首相強生暫停國會的要求獲女王批准，英國陷入1930年代以來最大的憲政危機，美國總統川普大讚特讚強生「英明偉大」，還酸反對黨領袖柯賓想拉倒強生政府，機會渺茫。

川普毫不理會干涉他國內政的忌諱，英國國會陷入危機不到幾小時，就推文「預判」柯賓想發動不信任投票，把強生拉下台，將會困難重重，因為「強生正是英國求之不得的，也將是英明偉大的首相！我愛死英國了。」

川普對英國政情的分析研判，功力如何，見仁見智，但他樂見強生「製造」英國政壇大地震，一點都不令人驚訝。

他就看不順眼歐盟這種「多邊組織」玩弄各國主權，向來就看好「跟我一樣」的民粹政客強生，一定可以讓英國脫離歐盟「掌控」，學習他「美國第一」的口號，加入民粹政治的洪流。

川普也許看出強生「師法」他重要憲政議題不甩國會的高明手法。極盡擴張行政權，撥款建築南部邊境圍牆，就是他「打敗」國會的得意政績。

如果他用心研究英國政治的奧妙處，說不定還會羨慕強生原來可以「玩」的地方比他還多。例如，英國的不成文憲法與法院「判例」傳統，讓精明的首相不致像他，許多法案被憲法和法庭綁住。

強生可不能被川普的推文推到雲端，因為川普在英國民間可沒那麼受歡迎，被川普捧到天上的反歐盟大將法拉吉(Nigel Farage)，在英國選票市場一直吃不開，會讓強生心生警惕。

強生的政敵只要拋出一句，他就會很受不了：「強生不過是反憲政、獨裁的川普的跟班而已。」

柯賓就是這麼一位政敵，看到川普損他，馬上回推文說，看到沒？「美國總統說強生是他求之不得的、唯命是從的首相，不日就會和美國簽訂自貿協定，把英國政府服務和保護民眾業務，通通交給美國大企業。」