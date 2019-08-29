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英相強生狠招鎖喉功 拉女王下水逼國會噤聲

2019-08-29 14:09世界日報 編譯中心╱綜合28日電

英相強生出招暫停國會，拉女王下水。 路透社
英相強生出招暫停國會，拉女王下水。 路透社
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英國新任首相強生(Boris Johnson)28日直接使出鎖喉功，宣布政府要請女王下令「關閉議會」(Prorogation)。關閉議會是在新會期開始前的短暫休會，和放暑假時的休會不同，也和大選前的解散國會不同。分析人士指出，這顯然是要拖不應涉政治的女王下水，但女王對此又無法拒絕，只能配合演出。

英國國會會期通常為一年，但從2017年6月的大選以後都未有過關閉議會，因此兩年多來都是同一會期。女王會在政府建議下關閉議會，在關閉議會期間，國會的辯論、立法進程、表決等等都會中止，因此強生這招是直接讓國會噤聲。而在這類政治性決策當中，女王沒有太多置喙空間，無法拒絕首相的要求。

根據強生規畫的時程，9月3日國會開議後，將在第二周9月10日關閉議會，並在10月14日由女王進行「御座致辭」(Queen`s Speech)，發布由內閣擬定、有關政府未來施政的演講，宣告開議。不論是在開議與關閉議會之間，或是重新開會、脫歐日之間，都沒有太多時間可供反對派運作，例如透過立法或對政府發動不信任投票等方式，阻止無協議脫歐等。

另一方面，假若強生真的和歐盟達成硬脫歐協議，他的時間表也讓國會沒有太多時間可以表決。當初強生之前的首相梅伊(Theresa May)的脫歐協議折騰了好幾個月，仍在國會三度表決失敗。

強生在28日寫給議員的信中也提到了其他規畫。他表示，歐洲理事會將在10月17、18日開會，因此10月14日御座致辭後，議員有充足時間可針對脫歐方向等辯論。待歐洲理事會討論結果出爐後，國會將於10月21、22日表決是否同意御座致辭，宣布政府未來施政大綱。

如果他和歐盟達成脫歐協議，國會也可在這段期間表決，趕在10月31日之前通過。

強生雖然有他的想法，但是否能照劇本演出仍有待觀察。有議員打算在開議後立刻動起來，包括發起不信任投票等，也有議員試圖尋求法律救濟，透過「臨時禁制令」阻止關閉議會。工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)已要求與女王見面，表達他對強生在脫歐前延長國會休會時間的疑慮。

強生女王脫歐

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