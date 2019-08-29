鞏固美國國安！洛杉磯通香港海底電纜 恐遭封殺

2019-08-29 14:01 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



司法部基於國安考量，擬封殺洛城通香港海底電纜。圖／Pacific Light Data Communication Ltd 分享 facebook

為了設立連接洛杉磯與香港的海底電纜，美中企業伙伴已經砸下數以百萬元計算的成本，但根據「華爾街日報」最新報導，消息人士透露，美方官員基於國家安全考量，正在設法擋下獲得臉書(Facebook)、谷歌(Goolge)等知名科技大企業支持的這項計畫。

消息人士指出，主持跨部門電子通訊審查小組的司法部，日前透露有意封殺洛城通香港海底電纜的打算，理由是對於中方合作伙伴、企業總部位於北京的鵬博士電信傳媒集團(Dr. Peng Telecom & Media Group Co)存有疑慮，也對於這條電纜將讓香港與美國得以直接連接持保留態度。

全長約8000哩的太平洋光纖電纜網路(Pacific Light Cable Network)，絕大多數纜線已經透過船隻鋪設完成，根據原訂計畫，這條網路啟用之後，將讓橫跨太平洋的通訊變得更加迅速。

根據報導，纜線鋪設的施工執照屬於臨時許可，今年9月即將到期。熟悉電子通訊審查小組事務的消息人士表示，在小組成員的杯葛之下，這條海底電纜極可能無法取得所需的執照。

在過去，電子通訊審查小組核准過多項類似的電纜計畫，其中包括一條直接連接美國與中國的纜線，而且中方合作對象是國營電訊機構。

如果太平洋光纖電纜網路計畫受挫，將成為遭到電子通訊審查小組以國安考量加以封殺的首例，顯示美國主管電子通訊的政府機關，正對涉及中國的合作項目改採標準更趨嚴格的新規定。

太平洋光纖電纜網路計畫造價至少3億元；對於谷歌、臉書等企業在過去10年間，對於使用不斷成長的美國與亞洲之間電訊溝通電纜計畫，都已投入大量資金，如果太平洋光纖電纜網能夠啟用，有助於這些業者的電訊網路得以進一步延伸，進軍菲律賓、馬來西亞、印尼以及中國大陸其他地區的市場。