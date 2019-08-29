洛杉磯通香港海底電纜 恐遭封殺

2019-08-29 14:09 聯合晚報 記者顏伶如／綜合報導



為設立連接洛杉磯與香港的海底電纜，美中企業夥伴已砸下數以百萬美元計的成本，但根據華爾街日報報導，消息人士透露，美方官員基於國家安全考量，正在設法擋下獲得臉書、谷歌等知名科技大企業支持的這項計畫。

消息人士指出，主持跨部門電子通訊審查小組的司法部，日前透露有意封殺洛城通香港海底電纜，理由是對於中方合作夥伴、企業總部位於北京的鵬博士電信傳媒集團（Dr. Peng Telecom &； Media Group Co）存有疑慮，也對於這條電纜將讓香港與美國得以直接連接持保留態度。

全長約8000哩（1萬2800公里）的太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network），絕大部分纜線已經透過船隻鋪設完成。

纜線鋪設的施工執照屬於臨時許可，今年9月即將到期。熟悉電子通訊審查小組事務的消息人士表示，在小組成員的杯葛之下，這條海底電纜極可能無法取得所需的執照。

在過去，電子通訊審查小組核准過多項類似的電纜計畫，如果太平洋光纖電纜網路計畫受挫，將成為遭到電子通訊審查小組以國安考量加以封殺的首例，顯示美國主管電子通訊的政府機關，正對涉及中國的合作項目改採標準更趨嚴格的新規定。