義大利五星運動與民主黨組聯合政府 孔蒂續任總理

2019-08-29 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



義大利反建制派的五星運動（5SM）和中間偏左的民主黨（PD）28日表示，兩黨同意嘗試共組聯合政府，並由剛辭職下台的總理孔蒂領導政府。原副總理薩爾維尼領導的聯盟黨將變成反對黨。

義大利聯合政府上周瓦解後，長期敵對的五星運動和民主黨歷經數日緊張而艱難的談判，終於在28日晚間達成共識，同意共組聯合政府直至2023年下屆選舉。

五星運動領袖馬尤（Luigi Di Maio）28日會見總統馬達雷拉，請總統同意孔蒂組閣。馬達雷拉29日召見孔蒂。

馬達雷拉上周表示，若各黨無法達成協議，他將解散國會，宣布提前選舉。

馬尤表示，副總理薩爾維尼曾試圖修補關係和重建政府，並讓他擔任總理，「但我拒絕了，因為我有興趣的是國家的最佳利益，而非我個人的最佳利益」。

馬尤說，美國總統川普的認可代表著我們正走在正確的道路上。川普日前在推特上支持孔蒂，並稱他為「備受尊敬的總理」。

孔蒂是法學教授，先前無從政經驗。五星運動黨去年贏得選舉但未過半，和薩爾維尼領導的聯盟黨組成聯合政府，兩黨推舉無黨籍的孔蒂擔任總理。

但五星運動和聯盟黨聯合執政14個月來，嫌隙不斷加深，薩爾維尼曾對孔蒂提出不信任案，並於本月8日宣布退出執政聯盟，並要求改選，導致聯合政府分崩離析。孔蒂20日宣布辭職。