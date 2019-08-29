強森延長國會休會 英鎊一度重挫周四持穩

2019-08-29 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



英國首相強森延長國會休會期，從9月10日休會至10月14日，藉此兌現如期脫歐的承諾。強森此舉激怒反對派，並使英國陷入數十年來最嚴重政治危機的風險升高，市場也認為英國無協議脫歐的機率升高。

英鎊周三一度下跌逾1%，收跌0.6%，投資人把這項消息視為英國無協議脫歐可能性增加的跡象。英鎊周四持穩於1.2203美元，微幅下滑0.07。英鎊兌歐元 周三下跌0.5%。

瑞銀財富管理的經濟學家Dean Turner表示，目前他們推測的基本情境是英國不會在10月31日無協議脫歐，之後將舉行大選。

長達三年的英國脫歐進程出現戲劇性轉折，強森的策略，讓國會議員屆時只剩下約兩周的時間通過法案以阻止英國在10月31日無協議脫歐。另一方面，反對黨發動不信任投票甚至重新選舉的可能性也隨之升高；前英國財政大臣哈蒙德表示，親歐盟的政界人士現在需要採取行動。

強森的計畫已經獲得英國女王批准，這也可能讓93歲、政治中立的女王捲入脫歐爭端。數名反對派領導人已致函要求面見女王，表達他們的疑慮。

下議院議長John Bercow以「憲政惡行」描述強森的策略，他表示：「無論如何粉飾，休會的目的顯然是阻止國會就脫歐問題進行辯論，為國家的前途履行職責。此時此刻，英國處於有史以來最具挑戰性的時期之一，民選議員的發言權至關重要。」

強森則表示，國會議員將有充足的時間就歐盟、英國脫歐以及其他所有問題進行辯論，時間很充裕。當被問及是否試圖阻止議員阻礙英國脫歐時，他：「根本不是這麼回事。」

英鎊周三一度下跌逾1%，兌美元下跌約1美分，投資人把這項消息視為英國無協議脫歐可能性增加的跡象，周四持穩於1.2217美元。英鎊兌歐元 周三下跌0.5%。