三星太子李在鎔、南韓前總統朴槿惠 下午1時迎命運宣判

2019-08-29 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



南韓前總統朴槿惠（左）因濫權、收賄等十六項罪名。（美聯社） 分享 facebook 路透報導，三星電子副會長李在鎔和南韓前總統朴槿惠今天（29日）將因「親信干政案」面臨命運的宣判。最高法院若維持三星實質領導人李在鎔的二審判決，他將能繼續領導三星，但若法院發回重審，李在鎔就面臨再次入獄的可能。最高法院也將確認朴槿惠在二審獲判的刑期 。

2016年10月24日，南韓JTBC電視台曝出，沒有任何官職在身的朴槿惠親信崔順實曾收到包括44份總統演講稿在內200多份文件，並幫忙修改講稿，由此正式引爆「親信干政」風波。

2017年，朴槿惠遭彈劾下台，不久後被捕。同年4月，南韓檢方以18項罪名起訴朴槿惠，包括收受賄賂、濫用職權、強迫企業出資等。李在鎔也捲入此案並遭起訴和羈押。

2018年，「親信干政」案二審宣判，朴槿惠獲刑25年、崔順實20年、李在鎔由5年減半至2年零6個月且緩刑4年，當庭獲釋。

由於現年51歲的李在鎔和檢方都上訴，所以最高法院可能維持高等法院的判決，或發回重審。法律專家說，發回重審的話，可能導致有罪判決被推翻或刑期加重。萬一判決超過三年，李在鎔將立即收監，因為緩刑僅適用於三年以下刑期。

此案癥結在於三星捐贈三匹馬，協助崔順實女兒的馬術訓練，是否被視為賄賂。法院文件顯示，這三匹馬價值37億韓元，在起訴朴槿惠的審判中被視為賄賂，但李在鎔案卻不是這樣認定，因此減低他的刑期。法院也將判決朴槿惠和李在鎔之間是否存有對價關係，如果確認，刑期可能增加。

現年67歲的朴槿惠目前有3起訴訟纏身，如果最高法院維持她二審判決的25年刑期，其總刑期將達32年。朴槿惠是在2016年12月3日被171名南韓議員聯合向國會提交彈劾動議，距今正好1000天。

29日下午1時法院宣判的過程，會通過電視、臉書和YouTube等直播。由於最高法院宣判時，被告沒有出庭義務，三位主角可能全部缺席。