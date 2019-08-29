英國首相延長國會休會 逾100萬人連署要求取消

2019-08-29 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



反對無協議脫歐的英國民眾28日在倫敦遊行。法新社 分享 facebook 英國首相強生28日奏請英國女王伊麗莎白二世延長國會休會期，從9月10日休會至10月14日，將影響英國國會處理脫歐問題，此舉引發眾怒，網路上發起「不要休會」的連署請願，短短幾小時，已經得到逾100萬人響應。

請願網站上寫著：「國會不得延後開議或解散，除非原定的10月31日脫歐期限延後或取消。」

倫敦、曼徹斯特、愛丁堡等大城市有民眾上街，要求取消國會延長休會。