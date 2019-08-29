美國防部長艾思博 再批陸破壞印太區域穩定

2019-08-29 04:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防部長艾思博（Mark Esper）28日在記者會指出，中國大陸採取破壞印太區域穩定的計畫性戰略，而美國需要繼續在印太區域展現領導力，擴大在區域的防務活動，並與盟友及夥伴密切合作。

上月就任的艾思博，28日與參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）在國防部舉行記者會，談及印太區域、日韓關係、北韓試射等議題；期間，艾思博多次提到中國大陸，稱中方為戰略競爭對手，以及美日韓共同威脅。

艾思博致詞時表示，中國與俄羅斯等戰略競爭對手計畫性增進軍力，及進行軍事現代化，以挑戰美國並實現其地緣政治願景。

艾思博說，他月初訪問印太區域，向盟友與夥伴展現美方承諾，也聽取他國領袖與官員的意見；美國與區域夥伴一起致力於捍衛共同價值，並堅持核心原則，如尊重各國主權，遵守國際規則等。

艾思博並說，顯然中方正採取破壞區域穩定的計畫性戰略，中共的行為與多數國家不相符；美方需要繼續在印太區域展現領導力，以維護所有人享有的自由，也將繼續擴大在區域的防務活動，並與夥伴和盟友密切合作。

關於南韓決定終止與日本的軍事情報保護協定（GSOMIA），艾思博表示，他對此仍然非常失望，鼓勵並敦促日韓雙方解決問題。

艾思博並說，美日韓面對北韓與中國大陸這些共同威脅，大家一起合作時更為強大，希望能盡快解決問題並重返正軌，短期內需要考量北韓問題，長期則需面對中國大陸。