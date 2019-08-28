來硬的 英相強森壓縮國會討論議程 無協議脫歐機率增

2019-08-28 23:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



英國首相強森28日表示，將要求女王伊莉莎白二世下令國會9月10日起休會，待10月14日女王發表演說時才正式開議，屆時議員只剩約兩周時間因應10月31日脫歐大限，增加英國無協議脫歐的機率，英鎊對美元在倫敦28日早盤應聲重貶逾1%。

強森演講時透露，英國國會結束暑休、重新開議後將停會數周，直到英國女王於10月14日發表演說後，才會正式開議。這意味著國會議程將延遲，議員於10月底脫歐大限前的討論時間被嚴重壓縮。

英國女王隨後已批准強森的提議。一般來說，首相若向女王提議讓國會延長休會，女王不會不准，因為這只是個象徵性程序。

英國國會此刻仍在暑修，訂9月3日復會，兩周後再休會，好讓各政黨舉行年度大會，通常到10月初再開議。女王演說定在10月中旬，等同延長休會期至五周。

英國各反對黨27日表示，將聯合立法阻止強森無協議脫歐，因此，強森訂定開議時間點的舉動，被視為是要阻礙立法，使無協議脫歐強渡關山。然而，強森說，議員仍有充裕的時間進行脫歐辯論，他並未阻止國會阻擋其脫歐計畫。