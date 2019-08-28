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暫停國會要求獲女王批准！川普讚強生「偉大」暗酸柯賓

2019-08-28 23:04聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普28日讚揚英國首相強生暫停英國國會的要求，並稱強生正是英國一直在尋找的人。

川普在推特上寫道：「對英國工黨黨魁柯賓而言，希望對新首相強生發動不信任投票將會非常困難，尤其鮑里斯正是英國一直在尋找的人，且將被證明是「一個偉大的人！愛英國。」

英國女王伊麗莎白二世稍早批准了強生暫停國會要求。

由一群資深政治人物擔任她的顧問的英國樞密院發出聲明表示，目前人在蘇格蘭度假的女王，批准了強生要求國會從9月10日暫停至10月14日。

川普（右）28日推文大讚強生暫停英國國會的要求。圖為兩人在法國G7峰會舉行雙邊會...
川普（右）28日推文大讚強生暫停英國國會的要求。圖為兩人在法國G7峰會舉行雙邊會談前，接受媒體訪問畫面。歐新社
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英國強生女王

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