暫停國會要求獲女王批准！川普讚強生「偉大」暗酸柯賓

2019-08-28 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普28日讚揚英國首相強生暫停英國國會的要求，並稱強生正是英國一直在尋找的人。

川普在推特上寫道：「對英國工黨黨魁柯賓而言，希望對新首相強生發動不信任投票將會非常困難，尤其鮑里斯正是英國一直在尋找的人，且將被證明是「一個偉大的人！愛英國。」

英國女王伊麗莎白二世稍早批准了強生暫停國會要求。