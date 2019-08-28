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專機度假後修補形象?哈利梅根午餐台幣600有找

2019-08-28 19:52聯合報 記者張佑生╱即時報導

鼓吹節能減碳，自己卻在11天內四度搭乘私人專機度假的英國哈利王子，正積極修補形象。英國太陽報28日報導，哈利與妻子梅根以及3個月大的寶貝兒子Archie，25日被目擊在Berkshire的Winkfield的The Rose & Crown小酒館共進午餐，總共點了15英鎊（約台幣580元），十分平民。

哈利與梅根和愛的結晶Archie合影。美聯社
哈利與梅根和愛的結晶Archie合影。美聯社
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英國專機減碳

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