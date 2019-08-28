敘利亞緊張難降溫 土國立場獨特

2019-08-28 18:11 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



土耳其總統艾爾段28日一邊監督著YPG組織落實土、美協定撤軍，一邊前往俄與普丁會面，動作頻頻。(photo by 克里姆林宮) 分享 facebook 敘利亞東北部緊張態勢依然未停，牽動國際間各國關係！從上週發生土耳其被懷疑向反抗軍送軍武，而被敘國當局轟炸後，土國便與美國進行交涉。28日傳出庫德民兵組織決定撤離敘國與土耳其邊境，據悉，在邊境建立安全區是土耳其的理想；不過，從土國總統艾爾段同日啟程赴俄，盼普丁管管他的小老弟，說明敘國緊張局勢暫時難降溫。

土國視YPG為恐怖組織

根據《英國廣播公司》報導，美國支持的YPG28日漸漸撤出敘利亞與土耳其交界處，這是土耳其日前與美國簽訂協議的一部分，由於土耳其盼能在邊境建立「無戰火的安全區」已久，在前陣子遭到敘利亞懷疑與反抗軍有來往而空襲後，土耳其用此藉口展現強硬態度，本次也以「若不撤出就回擊」的態度面對YPG。

談及敘利亞內戰各派的立場，在反阿薩德政權一派，美國屬於力挺部分反對派以及YPG，因為美國在清剿IS時，YPG在敘利亞戰場選擇站在美軍身旁，因此成為美國盟友，但土耳其則視YPG為庫德工人黨（PKK）的分支，由於PKK核心思想是獨立建國，手段也不算溫和，被美國與歐盟視為恐怖組織。

土耳其立場獨特

土耳其長年來總將YPG視為PKK在敘利亞的分支，這也是土耳其與美國觀點分歧的地方，因此土耳其在敘利亞內戰扮演的角色獨樹一格，因為土國兩方都不討好，這也讓土耳其總統艾爾段忙得不可開交。

據《半島電視台》報導，為了保證自己在敘利亞北方戰區的戰略利益，艾爾段28日前往俄國會唔普丁，2人也保證於28日的記者會表現一些立場。

土國買S400導彈獲普丁友誼

據悉，雙方對敘利亞政府的動作都不太滿意，艾爾段這次前來就是希望普丁管管敘利亞，而普丁則保證，他能理解艾爾段的擔憂。《半島》記者瓦森說，雙方打官腔的背後，其實俄、土對敘國政治立場相異，而且俄國早就對土耳其一年前與他們簽的索契和平協定感到不耐煩，俄國傾向盡快搞定反抗軍。

然而，依照普丁仍願意給艾爾段好臉色看，應該與土國向俄國購買S400導彈系統密不可分，雙方關係「重新親近」，土耳其訂購的第二批導彈將於下週送到。總言之，在土耳其的攪和之下，敘利亞東北方勢力與國際間態度呈現曖昧不明狀態。

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