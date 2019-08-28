用臉部辨識查勤 瑞典開罰市政府

2019-08-28 18:10 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



瑞典開罰首例違反GDPR案，該市透過臉部識別技術取得學生出席率，但動作已太侵犯隱私。(photo by Flickr) 分享 facebook 科技侵害隱私權遭開罰！瑞典數據保護局（DPA）27日依循歐盟資料保護法（GDPR），對瑞典謝萊夫特奧市當局開罰，該市涉及與學校合作，用臉部辨識技術監視學生出席率，這也是瑞典首次祭出有關GDPR的罰則。DPA表示，雖然當局與學生家長溝通過，也取得許可，但高科技的徹查範圍太深入，已涉及敏感的個人隱私數據（例如何時進出教室、又前往哪裡），不得不開罰。

瑞典違反GDPR首例

根據《英國廣播公司》報導，DPA27日發佈公告，由於謝萊夫特奧市當局利用臉部辨識技術，探查該市高中生的出勤內容，因為探查的資料細微到能分辨出學生幾點到達學校，期間的活動範圍，離開學校的狀況，這些資料深深違反個人隱私權，也讓DPA依照GDPR開罰當局。

雖然當局表示，用該技術做研究前有向學生家長坦白告知，也獲得許可，不過DPA認為，太過敏感的隱私數據已非「家長能替被侵犯隱私的學生本人做出決定的」，再加上這些蒐集到的數據後續處理並未公佈，有被公開的疑慮，DPA表示，希望學生出席能不透過監視器等高科技監控，走在違反GDPR的灰色地帶，這次開罰是瑞典該國首例，也有殺雞儆猴的表態。

最完善資訊保護法

針對開罰金額只有少少的2萬美元，DPA解釋，依照GDPR規則，罰金多寡取決於運用科技違反個人資料安全的時間長短，因為當局監控實驗才剛開始沒多久，違法獲得的數據量不大，罰金才會不高。

簡言之，GDPR是歐盟法規中保護隱私權與個人資料最完善的一項，規範包含所有個人數據，可說是1995年推出的《數據保護指令》的強化版。GDPR要求，個人數據處理者在得到資訊前必須提出合理的目的（如實驗），同時還得挑明保留數據的時間，以及是否與第三方進行共享。若以本案為例，後兩項要求的缺漏導致謝萊夫特奧市當局慘遭開罰。

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