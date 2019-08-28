親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

俄羅斯新客機MC-21正式亮相 要與波音空巴競爭

2019-08-28 18:03中央社 俄羅斯茹科夫斯基28日綜合外電報導

俄羅斯今天對外展示被稱為波音和空中巴士競爭者的新型客機MC-21，即便這項計畫先前因受美國制裁及其前身超級噴射機頻頻受挫而蒙上陰影。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天在莫斯科郊外與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一同替今年莫斯科國際航空太空展覽會（MAKS）正式揭幕。俄方以冰淇淋款待受蘇愷戰鬥機吸引的艾爾段，飛行表演隊從頭頂呼嘯而過。

今年MAKS最吸睛為這款新型民用飛機，這款飛機製造時間超過十年，且多次延後推出時間，本次將在MAKS向潛在客戶正式介紹MC-21。

蒲亭稱讚俄羅斯飛機製造商以及其「獨特傳統」，使得俄羅斯「在全球航太業維持翹楚的地位」，並且製造出像是MC-21、Mi-38和Ka-62直升機等「突破性計畫」。

這是俄羅斯聯合飛機製造公司（UAC）去年交由國有企業俄羅斯技術國家集團（Rostec）掌控以來，首度舉辦MAKS。俄羅斯聯合飛機製造公司是俄國主要民用和軍用飛機製造商的企業集團。

俄羅斯今天也將首度展示戰鬥機蘇愷57（Su-57）。

西伯利亞飛機製造商俄考特（Irkut）製造的中程飛機MC-21能容納211名乘客，是蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）遭遇挫敗後俄羅斯航空界一大希望。2011年推出的蘇愷超級噴射100型是蘇聯解體後第一款俄羅斯自行研發的民用客機。

航空業網站Aviaport.ru負責人兼飛航分析家潘迪雷耶夫（Oleg Panteleyev）說：「MC-21是一款現代化、改良過的中程飛機，將與空中巴士A320和波音737競爭市場。」

MC-21原型機2017年進行首次飛行，但相關製造接連延誤，部分原因為美國祭出制裁，因而影響碳纖維複合材料構成的機翼製造。

雖然MC-21原定於2018年年底交付使用，但俄羅斯技術國家集團執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）表示，今年首批MC-21飛機2021年才會交付國有的俄羅斯航空公司（Aeroflot）使用。

俄羅斯空中巴士莫斯科

相關新聞

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

敘利亞緊張難降溫 土國立場獨特

2019-08-28 18:11

用臉部辨識查勤 瑞典開罰市政府

2019-08-28 18:10

影／野火過境後的亞馬遜 空拍畫面曝光令人痛心

2019-08-28 15:00

「非洲之肺」火在燒 比亞馬遜雨林多5倍

2019-08-28 14:52

巴西總統改口願收滅火援助「但馬克宏要收回對我的侮辱」

2019-08-28 14:33

印度撤喀什米爾自治地位 警察進退失據

2019-08-28 14:16

紐時：陸靠LinkedIn 高薪吸收間諜

2019-08-28 14:13

南韓終止日韓軍事保護協定 美官員：將造成傷害

2019-08-28 13:52

巴西總統改口！馬克宏收回對他的侮辱 就願意談G7援助

2019-08-28 12:12

關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51

與美談判有進展 塔利班：離和平協議不遠了

2019-08-28 11:49

亞馬遜大火是假新聞？陰謀論有什麼問題？

2019-08-28 11:36

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

義大利新政府協商出現曙光 川普盼孔蒂重任總理

2019-08-28 10:00

川普想會談 伊朗總統打槍

2019-08-28 00:02

美提供貸款換峰會 伊朗堅持先撤制裁

2019-08-27 23:46

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

阿拉伯聯軍內鬨暫緩 聲明挺葉門政府

2019-08-27 19:04

中越南海爭議 美國防部接力批中國「霸凌」鄰國

2019-08-27 16:55

追560億美元 IMF會唔阿國反對派

2019-08-27 16:35

朴槿惠閨密翻版！文在寅愛將耍特權 高中女兒掛名頂尖論文

2019-08-27 15:56

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

傳川普主張射核彈毀颶風 氣象專家打臉「會更糟」

2019-08-27 20:24

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

G7救火踢鐵板 巴西拒收2,000萬美元金援

2019-08-27 18:39

不畏貿易逆風 上半年美企對陸投資額成長

2019-08-27 19:12

巴西總統改口！馬克宏收回對他的侮辱 就願意談G7援助

2019-08-28 12:12

印度撤喀什米爾自治地位 警察進退失據

2019-08-28 14:16

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

日本將南韓踢出白名單今生效 南韓召見日本大使提抗議

2019-08-28 11:07

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47

日本九州大雨滂沱 當局發5級警報籲民眾自保

2019-08-28 09:04

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top