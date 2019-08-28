俄羅斯新客機MC-21正式亮相 要與波音空巴競爭

2019-08-28 18:03 中央社 俄羅斯茹科夫斯基28日綜合外電報導



俄羅斯今天對外展示被稱為波音和空中巴士競爭者的新型客機MC-21，即便這項計畫先前因受美國制裁及其前身超級噴射機頻頻受挫而蒙上陰影。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天在莫斯科郊外與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一同替今年莫斯科國際航空太空展覽會（MAKS）正式揭幕。俄方以冰淇淋款待受蘇愷戰鬥機吸引的艾爾段，飛行表演隊從頭頂呼嘯而過。

今年MAKS最吸睛為這款新型民用飛機，這款飛機製造時間超過十年，且多次延後推出時間，本次將在MAKS向潛在客戶正式介紹MC-21。

蒲亭稱讚俄羅斯飛機製造商以及其「獨特傳統」，使得俄羅斯「在全球航太業維持翹楚的地位」，並且製造出像是MC-21、Mi-38和Ka-62直升機等「突破性計畫」。

這是俄羅斯聯合飛機製造公司（UAC）去年交由國有企業俄羅斯技術國家集團（Rostec）掌控以來，首度舉辦MAKS。俄羅斯聯合飛機製造公司是俄國主要民用和軍用飛機製造商的企業集團。

俄羅斯今天也將首度展示戰鬥機蘇愷57（Su-57）。

西伯利亞飛機製造商俄考特（Irkut）製造的中程飛機MC-21能容納211名乘客，是蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）遭遇挫敗後俄羅斯航空界一大希望。2011年推出的蘇愷超級噴射100型是蘇聯解體後第一款俄羅斯自行研發的民用客機。

航空業網站Aviaport.ru負責人兼飛航分析家潘迪雷耶夫（Oleg Panteleyev）說：「MC-21是一款現代化、改良過的中程飛機，將與空中巴士A320和波音737競爭市場。」

MC-21原型機2017年進行首次飛行，但相關製造接連延誤，部分原因為美國祭出制裁，因而影響碳纖維複合材料構成的機翼製造。

雖然MC-21原定於2018年年底交付使用，但俄羅斯技術國家集團執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）表示，今年首批MC-21飛機2021年才會交付國有的俄羅斯航空公司（Aeroflot）使用。