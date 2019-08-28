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「非洲之肺」火在燒 比亞馬遜雨林多5倍

2019-08-28 14:52世界日報 編譯中心／綜合27日電

據聯合新聞網「轉角國際」報導，亞馬遜森林破紀錄的頻繁大火在過去一周，登上國際各大頭條。巴西國家太空研究所（Inpe）指出，上個周末仍有約1113起新起火點，持續延燒。但與此同時，中非野火的惡況又成為國際新一波的關注話題。根據「Weather Source」，中非國家的安哥拉和剛果民主共和國（DR剛果），上星期48小時內的火災紀錄總共超過1萬起，加起來約是巴西的5倍，在社群網路上引發討論，更擔心世界第二大熱帶雨林剛果盆地，恐遭遇與亞馬遜一樣的焚燒危機。

根據NASA在25日公布的衛星圖像，從加彭到安哥拉一帶的中非地區的野火，明顯比亞馬遜更為密集。「Weather Source」分析衛星數據後也指出，上周觀測的48小時內，安哥拉境內發生了6902起火災、DR剛果有3395起；相較之下，近日因亞馬遜火災掀起國際關注聲浪的巴西，則有2127起。而位於中非的剛果盆地熱帶雨林，也因這一波野火肆虐而備受關注。

剛果盆地熱帶雨林面積約330萬平方公里，當中約三分之一位於DR剛果境內，其餘則落在加彭、剛果、喀麥隆、中非共和國，是僅次於亞馬遜的全球第二大雨林，也被稱作「非洲之肺」。

英國廣播公司（BBC）報導指出，中非野火應是當地農民「刀耕火種」所導致。DR剛果只有9%的用電人口，大部分民眾都使用木材來燒火煮飯，或是以火燒田的節省方式開墾。對此，該國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）20日也曾對外警告：若再不改善國家供電與用電狀況，發展具有極大潛力的水力發電，那麼境內的大批熱帶雨林，恐持續面臨砍伐、燒毀的人為威脅。

在26日甫落幕的G7峰會期間，七大成員國（美國、英國、德國、法國、加拿大、義大利和日本）除了拍板通過將金援亞馬遜2000萬美元，主要用於派遣空中滅火飛機之外，馬克宏也在Twitter上公開表示：「撒哈拉以南非洲，也正在燃燒。我們正在考慮（對非洲）採取亞馬遜類似方案的可能性。」

非洲火災巴西亞馬遜

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