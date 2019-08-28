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巴西總統改口！馬克宏收回對他的侮辱 就願意談G7援助

2019-08-28 12:12聯合報 記者田思怡╱即時報導

巴西總統波索納洛在拒絕接受七大工業國（G7）對協助撲滅亞馬遜雨林野火提供的2000萬歐元（約台幣7億元）援助後，27日又改口說，他對討論G7的援助持開放態度，但前提是法國總統馬克宏必須收回對他個人的「侮辱」。

波索納洛與馬克宏為了亞馬遜雨林多年來最嚴重的野火大打口水戰。巴西因應野火的態度引起國際撻伐，並已危及歐盟與南美之間的貿易協議。

巴西總統幕僚長羅連佐尼26日拒絕G7的援助，他表示馬克宏應該管好「自己國內和殖民地的事」。他說：「我們心懷感謝，但或許這些資源更適合幫助歐洲造林。」

波索納洛22日批評馬克宏要求在G7峰會討論亞馬遜火災是「殖民心態」。

波索納洛27日對記者說：「馬克宏必須收回對我的侮辱。要談或接受法國的援助，法國的用意要良善。他必須收回那些話，我們才能談。」

過去一周，馬克宏和波索納洛你來我往，互不相讓。馬克宏指責波索納洛對他說謊，並揚言要抵制巴西參與的歐盟與南美自貿協定。

波索納洛對臉書上一則暗示馬克宏夫人不如波索納洛夫人有吸引力的貼文表示贊同後，馬克宏痛罵波索納洛「粗魯之至」，波索納洛再反擊，說馬克宏把巴西當成殖民地或無人地。

巴西政府27日表示，巴西歡迎所有協助撲滅亞馬遜森林大火的外國金援，不過前提是由巴西決定如何運用。

總統波索納洛的發言人巴羅士告訴記者：「巴西主權是不能談判的。」他也表示，巴西不反對與法國對話。

巴西總統波索納洛（右圖）與法國總統馬克宏（左圖）為了亞馬遜雨林多年來最嚴重的野火...
巴西總統波索納洛（右圖）與法國總統馬克宏（左圖）為了亞馬遜雨林多年來最嚴重的野火大打口水戰。圖為合成照片。法新社
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波索納洛巴西馬克宏

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