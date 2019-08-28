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關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51聯合新聞網 綜合報導

雨林一塊塊地被燒成焦土！圖為宇航員26日在亞馬遜雨林上空攝得的慘況。圖擷自Ast...
雨林一塊塊地被燒成焦土！圖為宇航員26日在亞馬遜雨林上空攝得的慘況。圖擷自Astro_luca推特
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亞馬遜森林大火延燒逾2周，全球許多名人在社群媒體上PO文呼籲世界關注這場生態浩劫，面對回不去的雨林重創，恐加速全球的氣候變遷更形惡劣；但卻被發現其中不少照片根本是張冠李戴，包括時間、地點都不是亞馬遜現下發生的這場火災

亞馬遜雨林火苗大肆延燒，從NASA空照圖來看，漫漫大火在南美洲的版圖上劃出了令人痛心的J樣字形，CNN形容從亞馬遜雨林上空飛過，放眼所及皆是雨林的死亡，熊熊火焰、煙霧迷漫及遍地焦土的景象，喚醒了世界關注，正確照片如下：

路透社
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路透社
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美聯社
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歐新社
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圖擷自NASA的亞馬遜雨林空照圖
圖擷自NASA的亞馬遜雨林空照圖
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目前全球盛傳的幾張錯誤照片揪錯如下：

1.馬克宏版本

《CNN》報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最初登高一呼，要求G7峰會討論亞馬遜野火危機，但他用的照片被揭至少攝於16年前。

法國總統馬克宏分享的這張照片是錯的，拍攝時間為16年前。圖擷自馬克宏推特
法國總統馬克宏分享的這張照片是錯的，拍攝時間為16年前。圖擷自馬克宏推特
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2.李奧納多版本

李奧納多在IG上隨後也分享了馬克宏的照片，且自己單獨發的照片也是攝於1年前的舊照。

李奧納多也分享了與馬克宏相同的錯誤照片。圖擷自李奧納多IG
李奧納多也分享了與馬克宏相同的錯誤照片。圖擷自李奧納多IG
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此張照片攝於一年前。圖擷自李奧納多IG
此張照片攝於一年前。圖擷自李奧納多IG
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3.西羅版本

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）用的照片則被揭是2013年巴西另一場大火。

西羅分享的照片被揭是2013年巴西另一場大火。圖擷自西羅IG
西羅分享的照片被揭是2013年巴西另一場大火。圖擷自西羅IG
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4.網路名人Logan Paul

LoganPaul使用的是舊照。

圖擷自LoganPaul IG
圖擷自LoganPaul IG
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5.流行天后瑪丹娜(Madonna)、亞莉安娜(Ariana Grande)。

及多名擁有數十萬追蹤者的名人都被發現張貼了時地不符的照片。

6.網傳兩張燒傷動物照 皆與亞馬遜雨林無關

圖擷自NathalieMunoz 推特
圖擷自NathalieMunoz 推特
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網路11上還有兩張動物受害照被大量瘋傳，分別是燒傷的兔子及抱著死去小猴的母猴，這兩張照片原以為展示了動物在這場大火中的悲慘處境，兔子攝於2018年的加州大火，猴子則是攝於印度，兩者都與巴西亞馬遜雨林無關。

圖為亞馬遜雨林原本的面貌。歐新社
圖為亞馬遜雨林原本的面貌。歐新社
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亞馬遜火災氣候變遷生態李奧納多狄卡皮歐

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