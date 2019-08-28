關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51 聯合新聞網 綜合報導



雨林一塊塊地被燒成焦土！圖為宇航員26日在亞馬遜雨林上空攝得的慘況。圖擷自 Astro_luca推特 分享 facebook

亞馬遜森林大火延燒逾2周，全球許多名人在社群媒體上PO文呼籲世界關注這場生態浩劫，面對回不去的雨林重創，恐加速全球的氣候變遷更形惡劣；但卻被發現其中不少照片根本是張冠李戴，包括時間、地點都不是亞馬遜現下發生的這場火災。

亞馬遜雨林火苗大肆延燒，從NASA空照圖來看，漫漫大火在南美洲的版圖上劃出了令人痛心的J樣字形，CNN形容從亞馬遜雨林上空飛過，放眼所及皆是雨林的死亡，熊熊火焰、煙霧迷漫及遍地焦土的景象，喚醒了世界關注，正確照片如下：

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圖擷自 NASA的亞馬遜雨林空照圖 分享 facebook

目前全球盛傳的幾張錯誤照片揪錯如下：

1.馬克宏版本

《CNN》報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最初登高一呼，要求G7峰會討論亞馬遜野火危機，但他用的照片被揭至少攝於16年前。

法國總統馬克宏分享的這張照片是錯的，拍攝時間為16年前。圖擷自 馬克宏推特 分享 facebook

2.李奧納多版本

李奧納多在IG上隨後也分享了馬克宏的照片，且自己單獨發的照片也是攝於1年前的舊照。

李奧納多也分享了與馬克宏相同的錯誤照片。圖擷自 李奧納多IG 分享 facebook

此張照片攝於一年前。圖擷自 李奧納多IG 分享 facebook

3.西羅版本

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）用的照片則被揭是2013年巴西另一場大火。

西羅分享的照片被揭是2013年巴西另一場大火。圖擷自 西羅IG 分享 facebook

4.網路名人Logan Paul

LoganPaul使用的是舊照。

圖擷自 LoganPaul IG 分享 facebook

5.流行天后瑪丹娜(Madonna)、亞莉安娜(Ariana Grande)。

及多名擁有數十萬追蹤者的名人都被發現張貼了時地不符的照片。

6.網傳兩張燒傷動物照 皆與亞馬遜雨林無關

圖擷自 NathalieMunoz 推特 分享 facebook

網路11上還有兩張動物受害照被大量瘋傳，分別是燒傷的兔子及抱著死去小猴的母猴，這兩張照片原以為展示了動物在這場大火中的悲慘處境，兔子攝於2018年的加州大火，猴子則是攝於印度，兩者都與巴西亞馬遜雨林無關。