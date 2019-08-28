關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這
亞馬遜森林大火延燒逾2周，全球許多名人在社群媒體上PO文呼籲世界關注這場生態浩劫，面對回不去的雨林重創，恐加速全球的氣候變遷更形惡劣；但卻被發現其中不少照片根本是張冠李戴，包括時間、地點都不是亞馬遜現下發生的這場火災。
亞馬遜雨林火苗大肆延燒，從NASA空照圖來看，漫漫大火在南美洲的版圖上劃出了令人痛心的J樣字形，CNN形容從亞馬遜雨林上空飛過，放眼所及皆是雨林的死亡，熊熊火焰、煙霧迷漫及遍地焦土的景象，喚醒了世界關注，正確照片如下：
目前全球盛傳的幾張錯誤照片揪錯如下：
1.馬克宏版本
《CNN》報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最初登高一呼，要求G7峰會討論亞馬遜野火危機，但他用的照片被揭至少攝於16年前。
2.李奧納多版本
李奧納多在IG上隨後也分享了馬克宏的照片，且自己單獨發的照片也是攝於1年前的舊照。
3.西羅版本
足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）用的照片則被揭是2013年巴西另一場大火。
4.網路名人Logan Paul
LoganPaul使用的是舊照。
5.流行天后瑪丹娜(Madonna)、亞莉安娜(Ariana Grande)。
及多名擁有數十萬追蹤者的名人都被發現張貼了時地不符的照片。
6.網傳兩張燒傷動物照 皆與亞馬遜雨林無關
網路11上還有兩張動物受害照被大量瘋傳，分別是燒傷的兔子及抱著死去小猴的母猴，這兩張照片原以為展示了動物在這場大火中的悲慘處境，兔子攝於2018年的加州大火，猴子則是攝於印度，兩者都與巴西亞馬遜雨林無關。
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