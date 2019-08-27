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阿拉伯聯軍內鬨暫緩 聲明挺葉門政府

2019-08-27 19:04台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

原先在葉門戰爭中合夥的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國近來大搞內鬨，由阿聯支持的分離主義軍佔領葉門南方政府，眼看態勢趨向失控，26日兩國發表聯合聲明，宣佈雙方維持合夥關係，並且將持續支援葉門政府，齊力對抗恐怖主義對該區的威脅。

阿拉伯聯軍排解內鬨

根據《路透社》報導，由沙國與阿聯為主的聯軍26日宣布停戰，終止兩國近日在葉門的軍事和政治角力，以維持南部舍卜沃省和阿比揚省的局勢穩定。沙國外交部副手哈立德表示，「為了解決在葉門的紛爭，要靠的是內部對話，而不是衝突」，聯合聲明也提到，兩國會在政治、軍力與救助上持續協助葉門政府。

《美聯社》報導指出，這份聲明呼應葉門政府同日提出的的停戰要求，希望能夠控制南部省份近來混亂的情勢。沙國與阿聯的聯軍內部先前持續傳出不和諧，先是阿聯軍隊時常未直接上第一線的作戰，由該國支持的南方分離主義軍日前更是佔據了受西方承認的哈迪政府，並且要求自治，引起國際譁然。

葉門局勢仍然不穩定

聯軍主要的對手青年運動（Houthis）日前以導彈和無人機攻擊沙國，並在26日公開承認作為，外界解讀認為，此舉目的是在沙國與阿聯內鬨之際，對聯軍持續加壓。什葉派的青年運動至今仍佔有葉門首都沙那，以及阿拉伯半島上的諸多都會區，聯軍認定青年運動是「恐怖主義威脅」。

然而，阿聯的撤軍並不受到沙國以及其同盟的認可，根據《美聯社》同篇報導，沙國自從親近阿聯的王儲穆罕默德上位後，國內掀起一波民族主義的情緒，而近日沙國盟國巴林的外交部長也在推特上表示，阿聯造成的戰火是「不會因為發表聯合聲明就被抹滅的，」兩國未來的合作關係還有待觀察。

【更多精采內容，詳見

葉門青年外交部

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