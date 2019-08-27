追560億美元 IMF會唔阿國反對派

2019-08-27 16:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



阿根廷反對派候選人艾伯特與IMF會面，雙方針對560億美元貸款計畫表示樂觀。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 國際貨幣基金組織（IMF）怕阿根廷還不出去年借的560億美元，27日與阿國反對派領袖、高機率成為下一任總統的艾伯托進行會唔，雙方雖未公佈細節，但都表示「有些許共識」。外媒報導，預測阿國還是還不了錢，IMF隨時都能喊停貸款計畫，不過，與手段強勢、同樣也看不慣現任政府貸款計畫的艾伯托會面後，IMF將繼續審核，尚未打死貸款計畫。

阿根廷8成沒還錢能力

根據《路透社》報導，IMF於27日派出三人代表團與反對派領袖艾伯托會面，雙方會面重點是高達560億美元的貸款計畫，目前IMF專家推估，阿根廷還不出錢的機率高達8成，其實達到喊停、不繼續提供貸款的標準。不過，雙方會面後，IMF並未傳出明顯動作，反而與艾伯托都表示滿意這次會面。

560億美元計畫是現任總統馬克里去年向IMF申請的貸款，當時馬克里也答應IMF的要求：預算緊縮以及提出最高利率的貨幣方針，但至今看來仍無法止住披索的的頹勢。

這些都與阿根廷自身經濟衰退表現密不可分，《彭博社資料》顯示阿根廷這一年內的GDP持續走下坡，披索26日狂跌20%，政府債券收益率飆升，再加上目前國際市場呈現不穩定，才會讓阿根廷違約機率飆過80%。

IMF找反對派艾伯特

這次IMF直接找上艾伯特，也是看好艾伯特在今年10月底的大選勝出，由於馬克里止不住經濟開倒車，在預選民調慘遭艾伯特痛宰，若艾伯特能維持預選的47%得票率，就符合阿國選舉制度的直接當選。

艾伯特獲得大幅度支持，也與他的履歷有關，過往擔任過財金相關職位的他，經濟手段屬於強勢派，專家預估他上任後會跟從干預經濟主義，強行穩住披索，這類手段對民生不太緩和，但卻是IMF現階段想看到的，雙方某部分的財經政策看法雷同或許也是IMF打算按兵不動的原因，IMF下一次的審核計畫是9月15日。

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