親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

追560億美元 IMF會唔阿國反對派

2019-08-27 16:35台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

阿根廷反對派候選人艾伯特與IMF會面，雙方針對560億美元貸款計畫表示樂觀。(p...
阿根廷反對派候選人艾伯特與IMF會面，雙方針對560億美元貸款計畫表示樂觀。(photo by Wikimedia)
分享
國際貨幣基金組織（IMF）怕阿根廷還不出去年借的560億美元，27日與阿國反對派領袖、高機率成為下一任總統的艾伯托進行會唔，雙方雖未公佈細節，但都表示「有些許共識」。外媒報導，預測阿國還是還不了錢，IMF隨時都能喊停貸款計畫，不過，與手段強勢、同樣也看不慣現任政府貸款計畫的艾伯托會面後，IMF將繼續審核，尚未打死貸款計畫。

阿根廷8成沒還錢能力

根據《路透社》報導，IMF於27日派出三人代表團與反對派領袖艾伯托會面，雙方會面重點是高達560億美元的貸款計畫，目前IMF專家推估，阿根廷還不出錢的機率高達8成，其實達到喊停、不繼續提供貸款的標準。不過，雙方會面後，IMF並未傳出明顯動作，反而與艾伯托都表示滿意這次會面。

560億美元計畫是現任總統馬克里去年向IMF申請的貸款，當時馬克里也答應IMF的要求：預算緊縮以及提出最高利率的貨幣方針，但至今看來仍無法止住披索的的頹勢。

這些都與阿根廷自身經濟衰退表現密不可分，《彭博社資料》顯示阿根廷這一年內的GDP持續走下坡，披索26日狂跌20%，政府債券收益率飆升，再加上目前國際市場呈現不穩定，才會讓阿根廷違約機率飆過80%。

IMF找反對派艾伯特

這次IMF直接找上艾伯特，也是看好艾伯特在今年10月底的大選勝出，由於馬克里止不住經濟開倒車，在預選民調慘遭艾伯特痛宰，若艾伯特能維持預選的47%得票率，就符合阿國選舉制度的直接當選。

艾伯特獲得大幅度支持，也與他的履歷有關，過往擔任過財金相關職位的他，經濟手段屬於強勢派，專家預估他上任後會跟從干預經濟主義，強行穩住披索，這類手段對民生不太緩和，但卻是IMF現階段想看到的，雙方某部分的財經政策看法雷同或許也是IMF打算按兵不動的原因，IMF下一次的審核計畫是9月15日。

【更多精采內容，詳見

IMF阿根廷

相關新聞

朴槿惠閨密翻版！文在寅愛將耍特權 高中女兒掛名頂尖論文

2019-08-27 15:56

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

中越南海爭端 美譴責中國霸凌

2019-08-27 14:29

川普：願與伊朗總統會談 馬克宏：可望下月底

2019-08-27 14:27

亞馬遜大火延燒外交 巴西總統、官員網轟馬克宏夫婦

2019-08-27 13:38

化解核子僵局川普願會伊朗總統、提供貸款

2019-08-27 13:37

川普喊買格陵蘭》中美俄急搶全球1/4稀土、融冰航道！北極圈是下一個南海？

2019-08-27 13:06

南韓提撤出口管制換軍情協定 日：不同層次問題

2019-08-27 12:56

影／糗！名人發文籲關注亞馬遜 照片被揭時間地點全錯

2019-08-27 12:28

被中國消失的「民主小販」：澳洲作家楊恆均遭控間諜罪

2019-08-27 12:18

影／巴西總統諷法國第一夫人 馬克宏怒嗆不夠格當總統

2019-08-27 12:02

【重磅快評】從印尼遷都加里曼丹，認真思考台北的問題

2019-08-27 10:46

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

美國9萬人苦等換腎 每年卻有3500顆捐贈腎遭丟棄

2019-08-27 10:26

商人總統看到商機？川普再讚北韓深具經濟潛力

2019-08-27 09:22

美中極地爭霸：川普買不了的格陵蘭島，有什麼好？

2019-08-27 08:30

蘋果將捐款幫助亞馬遜雨林大火後復原

2019-08-27 08:25

美元和部分商品貨幣走強 川普樂觀評論鼓舞風險偏好

2019-08-27 07:47

關切中越南海爭端 美國防部發聲明批陸

2019-08-27 04:21

敘利亞政府軍強攻伊德利布 艾爾段將訪俄會普亭

2019-08-27 00:35

印尼拚2024年 遷都東加里曼丹

2019-08-26 23:56

遭美批評 南韓總理籲日：各退一步

2019-08-26 23:50

憂亞馬遜大火引發抵制潮 巴西自家企業群起抗議

2019-08-26 19:43

俄月初飛彈測試爆炸 證實採集到放射性同位素

2019-08-26 19:26

無國籍流浪者 羅興亞人仍遭迫害

2019-08-26 19:24

巴西雨林大火救災不積極 李奧納多跳出來喊話

2019-08-26 17:17

自己國家自己救 文在寅自掏腰包投資韓科技股基金

2019-08-26 16:42

印尼新首都將設在婆羅州東加里曼丹省 最快2024年遷都

2019-08-26 15:01

蘇丹豪雨成災 已知62死98傷

2019-08-26 14:06

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

印尼2024年 遷都東加里曼丹

2019-08-26 21:34
看更多

熱門文章

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

2019-08-27 10:00

老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05

IKEA要蓋「買得起」的住宅 繳房貸後還有錢好好生活

2019-08-26 18:02

貿易戰發言髮夾彎？川普冷答：抱歉那是我談判的方式

2019-08-27 10:46

美可能取消對陸增加關稅？川普：任何事都可能發生

2019-08-26 20:33

小護士王妃開飛機辣照發布 泰王室網站一度當機

2019-08-26 21:34

川普說法又變：美中很快會認真磋商

2019-08-27 00:28

美方壓力浮現 陸改打游擊戰？

2019-08-26 23:41

高科技員工不再當乖乖牌！ 抗議谷歌「蜻蜓計畫」反對中國審查

2019-08-27 05:12

川普要美企撤出 陸外交部酸：美股下挫就是回應

2019-08-26 16:45

憂亞馬遜大火引發抵制潮 巴西自家企業群起抗議

2019-08-26 19:43

美中願重啟談判 美股應聲大漲

2019-08-26 23:34

撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13

美企在陸投資 大到撤不了

2019-08-26 23:39

今年第一起 富士山攻頂遭落石擊中一俄羅斯女子不治

2019-08-26 22:41

意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49

妙齡正妹全身長滿密集紅疹 原因竟是熬夜惹的禍

2019-08-26 21:01

時代雜誌「全球最棒100去處」 華府兩地點上榜

2019-08-27 02:04

美股道瓊指數大漲270點 川普稱美中貿易談判前景樂觀

2019-08-27 06:52

美股早盤躍漲300點 美中貿易再現曙光

2019-08-26 22:04

美中貿易現曙光？川普：高層官員多次通話

2019-08-27 00:13

馬路人孔蓋莫名冒泡 下水道挖出150公斤抹布團

2019-08-27 13:36

川普突然轉性？與梅克爾有說有笑 沒對伊朗發怒

2019-08-26 22:55

G7落幕挺港 強調中英聯合聲明存在

2019-08-27 05:06

伊朗外長現身G7被罵翻 總統羅哈尼表態力挺

2019-08-26 19:41

關切中越南海爭端 美國防部發聲明批陸

2019-08-27 04:21

影／梅蘭妮亞無視川普 獻吻杜魯多？網友：豁出去了

2019-08-27 15:03

預期貿易談判重現 美股反彈

2019-08-27 05:05

G7金援亞馬遜滅火 巴西總統質疑背後意圖

2019-08-27 08:41

婚前一個月遇車禍 他在女友告別式獻上婚戒感動眾人

2019-08-26 18:12

為貿戰籌銀彈？傳中國進出口銀行擬發行1320億永續債券

2019-08-26 17:42

川普批未阻芬太尼入美 中嗆：問題在美方

2019-08-26 17:48

川習羅生門 投資人當心

2019-08-26 23:35

美中貿易戰效應 人民幣跌破7.15

2019-08-26 23:40

【重磅快評】從印尼遷都加里曼丹，認真思考台北的問題

2019-08-27 10:46

劉鶴才說願與美磋商 人民日報又喊不得不打

2019-08-27 11:26

向美國靠攏！越南最大電信商：不打算用華為5G設備

2019-08-27 10:31

G7最後一天 川普又變好好先生

2019-08-26 23:43

全球央行 被狂人打敗了

2019-08-27 00:48

川普稱將與中國達成貿易協議 兩度稱北京主動通話和解

2019-08-27 06:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top