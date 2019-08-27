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中越南海爭議 美國防部接力批中國「霸凌」鄰國

2019-08-27 16:55世界日報 華盛頓記者張加／26日電

對於中越南海爭端，美方再度發聲譴責中國大陸霸凌；美國國防部指出，中國大陸持續採取行動，違反印太區域以規則為基礎的國際秩序，令美方深感關切。

美國白宮國安顧問波頓（John Bolton）、國務院近日皆批中方在南海的行為恐嚇周邊國家、破壞區域和平與安全。

繼美國國務院22日發布聲明後，國防部26日也發布聲明指出，中方最近再度強制干擾越南在專屬經濟區長期以來的油氣開發活動，與中國大陸國防部長魏鳳和在香格里拉對話所承諾「堅持走和平發展道路」不一致。

聲明寫道，中方持續其霸凌手段，無法贏得鄰國信任或國際社會尊重，而其脅迫東協聲索國等行為，令人嚴重質疑中方信譽；國防部指出，美國將繼續支持美方盟友與合作夥伴為確保印太區域具航行自由與經濟機會所做的努力。

大陸外交部發言人耿爽23日在例行記者會指出，美方言論是在挑撥離間，別有用心，目的是搞亂南海局勢，破壞地區和平穩定；中方對此堅決反對。

波頓20日推文指出，中國大陸近來為了在南海開發資源，升高對其他周邊國家的恐嚇做法，令人深感困擾；美國堅定支持那些反對脅迫行為，並對抗以霸凌手段威脅區域和平與安全的國家。

據報導，「海洋地質8號」7月在船艦護衛下，進入南海有爭議的越南經濟專屬區，在南沙群島萬安灘進行石油勘探作業；探勘傳8月重返與越南有爭議的水域，越南不滿。

南海越南

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