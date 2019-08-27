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亞馬遜大火延燒外交 巴西總統、官員網轟馬克宏夫婦

2019-08-27 13:38世界日報 編譯陳韻涵／綜合26日電

亞馬遜森林大火延燒，全球施壓巴西當局採取行動，其中又以法國最積極；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)藉七大工業國(G7)峰會施壓巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)承諾保護環境，卻遭波索納洛及官員在社群媒體上辱罵諷刺攻擊，甚至人身攻擊法國第一夫人碧姬‧馬克宏(Brigitte Macron)；馬克宏悍然譴責波索納洛對愛妻「異常粗魯」的評論，加劇兩國外交衝突。

馬克宏藉G7將亞馬遜林火列入峰會緊急討論項目，並宣告他不支持歐盟與南美洲貿易組織「南方共同市場」(Mercosur)正在談的自由貿易協定(FTA)，因為他認為波索納洛在環境保護的承諾上說謊。

波索納洛對馬克宏的批評表達不滿，指馬克宏抱有「殖民主義者心態」；法國在南美洲擁有海外屬地圭亞那。

巴西教育部長溫特勞布(Abraham Weintraub)推文寫道，馬克宏不配談論此事，他只是個「想尋求法國農業遊說者支持的機會主義派蠢貨」；溫特勞布的用字遣詞已逾越外交辭令範疇。

另有臉書(Facebook)使用者25日自製法國與巴西第一夫人對照圖，凸顯66歲的法國第一夫人碧姬‧馬克宏較37歲的巴西第一夫人蜜雪兒‧波索納洛(Michelle Bolsonaro)老氣，甚至有人留言說：「你們現在知道為何馬克宏要迫害波索納洛了吧？」

波索納洛的臉書帳號回應：「別羞辱這傢伙(笑)」；英國「衛報」(Guardian)指出，波索納洛個人認可這篇諷刺性十足的臉書貼文。

馬克宏26日說：「他對我的妻子出言不遜。」

被問到巴西當局對他的批評時，馬克宏說：「我能說什麼，這令人難過，我為他和巴西人民感到遺憾。」

法國總統府表示，針對亞馬遜林火，G7決定盡快動用2000萬美元的緊急援助，另有中期的森林復育援助。

馬克宏波索納洛法國

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