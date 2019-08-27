化解核子僵局川普願會伊朗總統、提供貸款

2019-08-27 13:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



伊朗核子僵局出現一線曙光，川普總統26日表示願意與伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)會談，甚至願意提供短期貸款，幫助德黑蘭當局度過財政難關，羅哈尼也表示對雙方會談的態度開放。

居間協調的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則表示，希望可以在未來幾周安排美伊元首會談，目前看來最可能時機就是9月最後一周在紐約舉行的聯合國大會，屆時川普及羅哈尼都將與會。

「紐約時報」報導，川普26日在法國結束的七大工業國(G7)高峰會會後記者會上，表達對美伊元首會議的態度開放。

他說：「如果情況合適，我當然會同意，但在此同時，他們需要合作一點，你知道我在說什麼。」

川普表示無意改變伊朗政權，但警告若伊朗侵犯美國國家利益，「他們將面對非常大的武力。」

川普多次譴責2015年時任總統歐巴馬與伊朗達成的核協議，這讓屬於伊朗政府的數十億元資金解禁；川普政府也對伊朗祭出多項經濟制裁，但他26日提到若伊朗願意以石油為抵押，美國願意提供「短期信用貸款」。

對此羅哈尼26日在一場伊朗電視轉播的演講中表示，他對於會談的態度開放，「如果我知道去會見某個人有助我國發展，解決人民的問題，我不會錯過的」，這明顯是針對川普談話的回應。

他也說：「我們必須談判，必須找到解決方法，必須解決問題。」

若美伊兩國元首真的見面，將是1979年美國駐德黑蘭大使館被攻占、多位美國外交官遭挾持以來的第一次，這起事件持續了444天才結束，並使得之後40多年兩國關係長期敵對。

2013年時任總統歐巴馬曾與羅哈尼通過電話，但羅哈尼在伊朗國內強硬派的壓力下，拒絕直接與歐巴馬會面。