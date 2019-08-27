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川普喊買格陵蘭》中美俄急搶全球1/4稀土、融冰航道！北極圈是下一個南海？

2019-08-27 13:06商業周刊 李大任／商業周刊

川普想買格陵蘭消息一出，網友立刻合成了川普大樓蓋在格陵蘭島上的照片（右），沒想到...
川普想買格陵蘭消息一出，網友立刻合成了川普大樓蓋在格陵蘭島上的照片（右），沒想到川普本人竟然在自己的推特也轉貼這張照片，還特別註明「我保證不會這麼做」。 圖／商業周刊提供
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格陵蘭是全球最大島嶼，相當於60個台灣大，但由於位處北極，全島80％的土地被冰雪覆蓋，因此只有不到6萬的因紐特人（Inuit）在此過著與世無爭的生活。

可是這座人跡罕至的島嶼，最近並不平靜。自《華爾街日報》8月16日率先透露，美國總統川普有意買下格陵蘭島之後，立即掀起軒然大波；在丹麥總理表態拒絕後，川普憤怒表示將推遲出訪丹麥的行程。好事的鄉民也在網上貼出一張合成照，將川普大樓「搬」到格陵蘭島上，川普索性在推特上回應「我不會在格陵蘭蓋川普大樓」。

估經濟價值》石油、礦產、稀土，最多可值新台幣53兆元

到底格陵蘭島值多少錢？《華盛頓郵報》對此進行了試算：由於格陵蘭島蘊藏豐富的石油與礦產，冰原融化後的河沙也可以填補全球的水泥需求。甚至，鑒於未來海平面上升、成千上萬人口將因此無家可歸，未經開發的格陵蘭島未來可能成為人們移居的最後樂土。因此該報估計，格陵蘭島最多可值1.7兆美元（約合新台幣53兆元）！

這筆金額看似天價，但對一擲千金的川普來說根本不成問題，畢竟2017年川普減稅政策給國庫造成的損失，就差不多這個價錢。

不過「川普買格陵蘭」的言論，可能不能只當作一則笑話來看。這段狂言背後隱含著複雜的大國角力──比起全球暖化對北極圈的生態破壞，列強更在乎的是北極融冰後的「新航道」與資源開採。

一般認為，川普之所以對格陵蘭有興趣，是因為他看上了格陵蘭的稀土，而稀土曾一度被認為是中美貿易戰中，中國用來對抗美國的武器。根據《金融時報》報導，格陵蘭島稀土蘊藏量大約3,850萬噸，相當於全世界存量的四分之一。

目前全世界超過70％的稀土從中國開採，倘若川普掌握格陵蘭的稀土資源，將可打破中國對稀土的壟斷，畢竟高科技產品如電動汽車、風力渦輪機和軍事科技等，都需要稀土作原料。

看戰略地位》中國想建冰上絲路，俄國已駐紮航母艦隊

除了格陵蘭島的資源，北極融冰後可能出現的「新航道」也成為大國覬覦的目標。過去需要借助破冰船才能航行的北極海，十年後，夏天冰層將全部消失，成為可以自由航行的海域。地處北極圈的俄羅斯，就將它的最大艦隊、擁有航空母艦的「北方艦隊」──駐紮在北極圈。

除了北極圈周邊的國家，連國力蒸蒸日上的中國也打起了北極的主意。繼2013年獲得北極理事會（Arctic Council）的觀察員地位後，2018年，中國國務院發表的《中國的北極政策》白皮書，就宣稱中國在地緣上是「近北極國家」，理由竟然是它的領土距離北極圈「很近」──縱使中國領土最北端與北極圈的實際距離超過1,400公里。白皮書還強調，要依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。

中、俄兩國的大動作，也引起美國的警覺，格陵蘭島的戰略價值就更顯重要。雖然美國並沒有格陵蘭島的主權，可是自二戰期間，美國就在格陵蘭島建造了空軍基地。早在川普做起他的「購島大夢」之前，由於兩國勢力擴張影響了美國利益，去年5月，美國便擋下了中國提出的「在格陵蘭蓋機場」方案。今年5月，美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）更強硬表示：「只有北極國家和非北極國家，沒有第三種，而且任何其他說法也不會賦予中國任何權利。」

「我們是否希望北冰洋變成一個新的南海，充滿軍事化和相互競爭的領土主張？」龐佩奧說。

然而不管龐佩奧的言詞多麼懇切，相較於垂涎北極的資源與戰略地位，美國顯然對於「如何保護北極免受氣候暖化衝擊」興趣缺缺。今年5月，幾乎與龐佩奧對中國發表強硬聲明同一時間，美國官員拒絕簽署北極理事會的共同協議，只因協議文件中包含《巴黎協議》（Paris Agreement）與全球暖化的相關內容。

由此可見，隨著北極冰層持續融化，各國對北極圈的爭奪只會更加激烈。至於因北極冰層暖化而食物短缺、骨瘦如柴北極熊的死活，就不在這些列強政客的考量範圍了。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

華盛頓郵報稀土石油川普北極

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