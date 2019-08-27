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【重磅快評】從印尼遷都加里曼丹，認真思考台北的問題

2019-08-27 10:46聯合報 主筆室

印尼總統佐科威昨天正式宣佈將遷都婆羅洲東加里曼丹省。為什麼一舉東遷至兩千公里外的叢林裡新建首都，原因很單純，因為雅加達撐不下去了。其實佐科威提出遷離雅加達的理由台北都有，過去也談過，只因尚未瀕臨爆發點，一直沒很認真看待台北遷都議題。

佐科威認為雅加達必須遷的理由要追溯到五百年前，當年荷蘭人成立東印度公司殖民印尼，選爪哇島西邊雅加達大商埠為首都，但荷蘭人對城市發展、基礎建設、上下水配置…一直未到位，放任都會擴張的結果，大雅加達如今臃腫、癱瘓，完全難以支撐三千多萬人的大都會常態運作。

正因為基礎建設未落實、氣候變遷、嚴重超抽地下水等因素，雅加達正以每年二十公分速度下陷，情況繼續惡化的結果，是二○五○年至少三分之一個雅加達沈沒海底，危及人民生命安全將數以百萬計。

佐科威還列舉了一串應遷都理由，包括印尼獨立已七十四年，卻從未選擇過首都應定址何處？爪哇島GDP高占印尼近六成，造成嚴重的貧富、城鄉差距…，但這些理由並沒有太強的急迫性，並不足以支持花費約合一兆台幣的鉅額遷都支出。

二○二一年動工，二○二四年東加里曼丹新都啟用，佐科威表現出對遷都的強烈企圖心，但遷都是何其複雜、巨大的工程？上世紀末德國要將首都從「歐洲的後花園」波昂遷回「歐亞大陸中心」柏林，從眾院通過遷都立法到首批公務員重返柏林，耗時不止十年；德國只是還都，佐科威則是建新都，企圖心極大。

台灣過去不時也有遷都倡議，大致有兩個理由，一是資源供應角度，前內政部長李鴻源多次建言，認為台北盆地的平地面積、水資源、電力供應都不足以容納這麼多人口，尤其是綠地不足，公共設施不敷應付；二是台北不但擁擠，夏季均溫屢奪台灣最高，充分顯示台北的環境支應能力捉襟見肘，萬一地震、颱風等天災襲擊台北盆地，大量傷亡幾乎必然。必須分散配置，才能讓風險降到最低。

資源分配角度的倡議之外，台灣更多得是政治人物的放話，擬遷往地點台中市、中興新村頻率較高，其餘台南、高雄、南投等倡議也偶而出現，不過這些倡議一過了政治熱季也就不了了之。

印尼雅加達交通壅塞問題嚴重。 （法新社）
印尼雅加達交通壅塞問題嚴重。 （法新社）
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