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商人總統看到商機？川普再讚北韓深具經濟潛力

2019-08-27 09:22聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

韓聯社報導，美國總統川普26日再次讚揚北韓深具經濟潛力，似乎在鼓勵北韓重返無核化談判。

川普與北韓領導人金正恩於6月30日在南北韓邊境即興會面後，至今尚未恢復談判。

法國總統馬克宏主辦的七大工業國（G7）峰會26日結束，由馬克宏與川普召開聯合記者會，川普表示，「我認為北韓擁有龐大的經濟潛力，我覺得金正恩有看到這點」。

川普指出，北韓位居優越的地理位置，與中國大陸、俄羅斯和南韓接壤，除了飛機外，想抵達南韓的唯一方式就是經由北韓，「因此，鐵路和其他的一切，都想在那（北韓）興建」。

若北韓願意廢除核武和彈道飛彈計畫，川普暗指美國可能將放緩對北韓的經濟制裁。川普表示，「你知道還有誰擁有龐大的潛力嗎？就是金正恩領導的北韓。我不認為北韓想錯失機會」。

川普和金正恩今年2月在越南舉行的川金二會上未達成協議，讓朝美間的談判陷入僵局。儘管如此，川普仍對金正恩表示信任，認為北韓近期頻繁的飛彈試射並不重要。

在G7峰會期間，有記者向川普提問，是否打算再和金正恩會面，川普表示，不排除有這個機會。

此外，川普還說，他已經非常了解金正恩，就連他的妻子梅蘭尼亞也是。

白宮發言人隨後澄清，梅蘭尼亞和金正恩從未見過面，但因為川普將很多事情告訴梅蘭尼亞，包括與金正恩之間的牢固關係，「因此，縱使第一夫人未曾會晤金正恩，總統也覺得兩人彷彿相識」。

美國總統川普26日再次讚揚北韓經濟深具潛力。圖為川普（左）與北韓領導人金正恩6月...
美國總統川普26日再次讚揚北韓經濟深具潛力。圖為川普（左）與北韓領導人金正恩6月30日在兩韓交界板門店會面。美聯社
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