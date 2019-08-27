川普稱將與中國達成貿易協議 兩度稱北京主動通話和解

2019-08-27 06:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普周一表示，他預料在北京方面展現積極態度後，將和中國達成貿易協議。他這一番話安撫因美中兩國新一輪關稅交鋒而大幅震盪的全球市場。

川普在法國比亞里茨舉行的七大工業國（G7）峰會結束後表示，他相信中國由衷希望達成一個協議，他說理由是中國經濟壓力越來越大，就業大量流失。

中國國務院副總理劉鶴周一表示，願意以「冷靜」的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。劉鶴是中美經貿磋商的中方主角。

川普表示，劉鶴的談話是一個積極的現象，強調他是中國政府的高階官員，又一次聲稱中國官員昨夜已經和美國貿易官員通話、並希望重回談判桌。但中方不願證實這一說法。

川普說：「我認為他們非常想達成協議。我認為昨晚他們的意願很強烈。中國副總理出來講話了，他說他想看到達成協議。」

川普在和法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上表示，「他們等待的時間越長，談判就越難恢復，就怕連恢復都沒機會，我認為他們別無選擇」。 川普表示，他對達成協議的前景比近期更樂觀。

馬克宏表示，達成協議將有助於消除一直重壓全球市場的不確定性。他表示，川普曾告訴G7其他領導人，他希望與中國達成協議。

川普上周末將中國國家主席習近平稱為敵人，周一在兩次不同場合的講話中又對習近平大加讚揚，一次稱他為「偉大的領導人」，一次稱他為「傑出的人」。

川普談話後，美國股市周一反彈，道瓊工業指數大漲269.93點，至25,898.83點，漲幅1.1%。