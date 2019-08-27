親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普稱將與中國達成貿易協議 兩度稱北京主動通話和解

2019-08-27 06:49經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普周一表示，他預料在北京方面展現積極態度後，將和中國達成貿易協議。他這一番話安撫因美中兩國新一輪關稅交鋒而大幅震盪的全球市場。

川普在法國比亞里茨舉行的七大工業國（G7）峰會結束後表示，他相信中國由衷希望達成一個協議，他說理由是中國經濟壓力越來越大，就業大量流失。

中國國務院副總理劉鶴周一表示，願意以「冷靜」的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。劉鶴是中美經貿磋商的中方主角。

川普表示，劉鶴的談話是一個積極的現象，強調他是中國政府的高階官員，又一次聲稱中國官員昨夜已經和美國貿易官員通話、並希望重回談判桌。但中方不願證實這一說法。

川普說：「我認為他們非常想達成協議。我認為昨晚他們的意願很強烈。中國副總理出來講話了，他說他想看到達成協議。」

川普在和法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上表示，「他們等待的時間越長，談判就越難恢復，就怕連恢復都沒機會，我認為他們別無選擇」。 川普表示，他對達成協議的前景比近期更樂觀。

馬克宏表示，達成協議將有助於消除一直重壓全球市場的不確定性。他表示，川普曾告訴G7其他領導人，他希望與中國達成協議。

川普上周末將中國國家主席習近平稱為敵人，周一在兩次不同場合的講話中又對習近平大加讚揚，一次稱他為「偉大的領導人」，一次稱他為「傑出的人」。

川普談話後，美國股市周一反彈，道瓊工業指數大漲269.93點，至25,898.83點，漲幅1.1%。

川普在和法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上表示，他對美中達成協議的前景比近期更...
川普在和法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上表示，他對美中達成協議的前景比近期更樂觀。路透
分享

川普劉鶴習近平

相關新聞

遭美批評 南韓總理籲日：各退一步

2019-08-26 23:50

敘利亞政府軍強攻伊德利布 艾爾段將訪俄會普亭

2019-08-27 00:35

印尼拚2024年 遷都東加里曼丹

2019-08-26 23:56

憂亞馬遜大火引發抵制潮 巴西自家企業群起抗議

2019-08-26 19:43

俄月初飛彈測試爆炸 證實採集到放射性同位素

2019-08-26 19:26

無國籍流浪者 羅興亞人仍遭迫害

2019-08-26 19:24

巴西雨林大火救災不積極 李奧納多跳出來喊話

2019-08-26 17:17

自己國家自己救 文在寅自掏腰包投資韓科技股基金

2019-08-26 16:42

印尼新首都將設在婆羅州東加里曼丹省 最快2024年遷都

2019-08-26 15:01

受夠了！ 布拉格對無賴觀光客宣戰

2019-08-26 14:36

蘇丹豪雨成災 已知62死98傷

2019-08-26 14:06

地球之肺在燃燒 亞馬遜生態浩劫你該關心的事

2019-08-26 12:50

無主之地的考驗 南極成下個大國競技場？

2019-08-26 10:13

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

2019-08-26 10:00

中國非洲豬瘟疫情 如何造成全球豬價骨牌效應？

2019-08-26 09:35

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17

印尼2024年 遷都東加里曼丹

2019-08-26 21:34
看更多

熱門文章

川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

2019-08-26 15:26

韓男搭訕被嘲笑失控毆日本女網紅 網友斥國際恥辱

2019-08-26 10:23

美可能取消對陸增加關稅？川普：任何事都可能發生

2019-08-26 20:33

IKEA要蓋「買得起」的住宅 繳房貸後還有錢好好生活

2019-08-26 18:02

女登山客欲攻頂日本富士山 不幸遭落石砸中喪命

2019-08-26 13:56

小護士王妃開飛機辣照發布 泰王室網站一度當機

2019-08-26 21:34

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

2019-08-26 10:00

川普要美企撤出 陸外交部酸：美股下挫就是回應

2019-08-26 16:45

川普又發高論！何不派美軍用核彈炸颶風？

2019-08-26 15:19

中共副總理劉鶴：堅決反對貿易戰升級

2019-08-26 11:16

日媒：川普在G7發言 批南韓「一點都不聰明」

2019-08-26 08:52

川普當真可以下令美國企業離開中國？要點一次看

2019-08-26 09:56

憂亞馬遜大火引發抵制潮 巴西自家企業群起抗議

2019-08-26 19:43

布拉格被遊客征服了？ 居民怒：醉酒觀光客太放肆

2019-08-26 11:42

華郵分析：川普G7被挑釁落居守勢 世界領袖不那麼聽話

2019-08-26 10:23

川普說法又變：美中很快會認真磋商

2019-08-27 00:28

美股早盤躍漲300點 美中貿易再現曙光

2019-08-26 22:04

米努勤、庫德洛：川普現在沒有計畫下令美企撤離中國

2019-08-26 08:55

妙齡正妹全身長滿密集紅疹 原因竟是熬夜惹的禍

2019-08-26 21:01

時殷弘：川普非商人 中國需要新形態韜光養晦

2019-08-26 14:53

白宮高層附和川普有權下令美企離開中國 只差沒真動手

2019-08-26 07:47

時代雜誌「全球最棒100去處」 華府兩地點上榜

2019-08-27 02:04

川普突然轉性？與梅克爾有說有笑 沒對伊朗發怒

2019-08-26 22:55

高科技員工不再當乖乖牌！ 抗議谷歌「蜻蜓計畫」反對中國審查

2019-08-27 05:12

今年第一起 富士山攻頂遭落石擊中一俄羅斯女子不治

2019-08-26 22:41

美中貿易現曙光？川普：高層官員多次通話

2019-08-27 00:13

美中貿易戰白熱化 亞洲市場災情一覽…留意人民幣中間價

2019-08-26 07:55

伊朗外長現身G7被罵翻 總統羅哈尼表態力挺

2019-08-26 19:41

美方壓力浮現 陸改打游擊戰？

2019-08-26 23:41

地球之肺在燃燒 亞馬遜生態浩劫你該關心的事

2019-08-26 12:50

美日急速談妥雙邉貿易協定 原因是？

2019-08-26 08:37

美股期指收斂跌幅日圓轉貶 劉鶴表態反對貿易戰升級

2019-08-26 11:18

為貿戰籌銀彈？傳中國進出口銀行擬發行1320億永續債券

2019-08-26 17:42

婚前一個月遇車禍 他在女友告別式獻上婚戒感動眾人

2019-08-26 18:12

印尼新首都將設在婆羅州東加里曼丹省 最快2024年遷都

2019-08-26 15:01

川普批未阻芬太尼入美 中嗆：問題在美方

2019-08-26 17:48

貿易僵局害經濟成長 瑞銀：金價三個月內奔向1,600美元

2019-08-26 17:52

預期貿易談判重現 美股反彈

2019-08-27 05:05

為冰河默哀！冰島的大自然告別式道盡了人類殘酷事實

2019-08-26 16:07

G7峰會／馬克宏突襲川普？ 伊朗外長突現身

2019-08-26 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top