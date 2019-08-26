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印尼拚2024年 遷都東加里曼丹

2019-08-26 23:56聯合報 編譯羅方妤／綜合報導

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
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印尼總統佐科威廿六日表示，已選定婆羅洲東加里曼丹省一處地點為新首都，預定從二○二一年開始興建政府大樓、公務員住房和公路等設施，目標是二○二四年遷入新都。

印尼希望將政治中心搬離擁擠的雅加達。佐科威說，經過三年深入研究，新首都擬定婆羅洲東加里曼丹省北佩納揚巴塞爾縣、庫台卡塔內加拉縣的境內，政府在當地已擁有十八萬公頃土地。

他說，選擇東加里曼丹省這處地點，因為當地位置位在整個印尼的中心，而且面臨的自然災害風險最低。

過去一年多，印尼爪哇、蘇拉威西、峇里、龍目等島嶼都曾發生地震、海嘯或火山爆發等天災。

佐科威在電視演說指出：「身為一個已獨立七十四年的大國，印尼從未自己選擇首都。雅加達現在負擔太重，無法作為管理、商業、金融、貿易和服務業中心。」

佐科威表示，政府將起草遷都法案送交國會，估計遷都費用約四百六十六兆印尼盾（約台幣一兆元）。其中約兩成將由政府直接贊助，其餘則和民間部門合作。

遷都源自對雅加達未來的隱憂。荷蘭殖民者在五百年前建立的雅加達，是全球地層下陷最快的城市之一，部分地區每年下陷廿五公分，問題和超抽地下水很有關。環境專家警告，雅加達已有一半面積低於海平面，若目前的下沉速率持續，雅加達在二○五○年會有三分之一面積被淹沒。

雅加達有一千萬人口，若加上周圍衛星城市的人口，總數達三千萬，整個雅加達都會區面臨交通壅塞、汙染、地震、洪水等風險。

佐科威說，未來總統府、政府各部會等政治部門遷往新都後，雅加達仍做為印尼財經中心。印尼政府尚未宣布新都名字。

雅加達印尼地震

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