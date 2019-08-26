無國籍流浪者 羅興亞人仍遭迫害

2019-08-26 19:24 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



羅興亞人受到清剿行動已過2年，但總論在緬與在孟的羅興亞人現況來說，處境依舊堪憂。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

緬甸軍方對羅興亞人的種族清洗經過2年後，羅興亞人的近況看來並沒有好轉的跡象！外媒報導，2年前的25日是羅興亞人最黑暗的一天，即便緬甸軍方否認是種族清洗，仍導致後續超過73萬難民逃離若開邦，據上週緬甸向孟加拉提出遣返該國境內難民回若開邦，依舊拒絕承認羅興亞籍，更將全面審核難民，在在顯示羅興亞人的處境還是艱難。

在緬、在孟都很慘

對羅興亞人來說，2年前的25日受到緬甸軍方的大屠殺，再到後續清剿行動，導致超過73萬難民逃離若開邦，這起被聯合國稱為人權迫害、政治國籍的難題似乎沒有好轉，儘管時過兩年，羅興亞人依舊不信任緬甸政府，羅興亞人在國際上處境仍是無國籍的流浪者。

根據《歐洲新聞網》報導，在清剿行動過後，多數羅興亞人逃離若開邦成為難民，目前約有73萬人居住在孟加拉東部的貧民區，雖然生活環境困苦，也幾乎不可能落葉歸根，但考慮到上週緬甸向孟加拉提出遣返生活在孟加拉貧民窟的羅興亞人，所提的條件依然是不承認羅興亞人國籍，更打算全面審核難民，難民寧願選擇蝸居在貧民窟，也不願回到安全狀況成疑的若開邦，失去人身自由。

沒有逃離若開邦、留在緬甸境內的羅興亞人數約有60萬人，而他們生活狀況不比在孟加拉的羅興亞難民好，緬甸控制著他們的生活包含行動自由，更限制他們受教育與醫療的機會，能說是種族隔離。

政治認同難題

《時代報》則引用一名羅興亞難民所言，他們呼籲國際需積極涉入此案，把緬甸軍方以戰爭罪、種族滅絕罪等重罪起訴只是其中一項，關鍵是羅興亞人清剿行動的爆發主因：政治認同問題。

由於羅興亞人在歷史脈絡上並非一個民族，一切源自於西方殖民問題，當時英國大手一揮，把在孟加拉的穆斯林與少數族群一併引入緬甸，這個在緬甸獨立後意圖自治的群體才被稱為羅興亞人，他們並不認可緬甸，但自己的自治邦身份也不被認可，若不劃分出獨立的區域，種族隔離的現況難以打破。

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