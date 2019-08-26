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彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

亞馬遜大火總統沒在管？李奧納多怒斥 自捐1.57億救災

巴西雨林大火救災不積極 李奧納多跳出來喊話

2019-08-26 17:17台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

大火延燒愈來愈嚴重，美麗的亞馬遜雨林正逐漸毀滅。（photo by Flickr...
大火延燒愈來愈嚴重，美麗的亞馬遜雨林正逐漸毀滅。（photo by Flickr）
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巴西雨林大火甚囂塵上，連影帝李奧納多狄卡皮歐都看不下去，號召全球一同來關心這個議題。亞馬遜雨林是全球最大的雨林，被譽為「地球之肺」，其中有三分之二面積在巴西境內。G7峰會馬克宏開了第一槍，德國等與會代表也紛紛施壓，巴西總統波索納洛是否積極搶救，將影響在地居民生命及生態多樣性。

地球的肺正在燃燒

根據《NPR》報導，大火的起因只是農人整地，僅僅過去一個月以來，就有3萬6千處火頭被點燃，這跟2018全年的數字一樣多；據報，今年至今已有74155處火源，比去年全年增加了80%，而絕大多數都在亞馬遜雨林範圍。法國總統馬克宏疾呼：「我們的家園起火了，產生地球20%氧氣的肺，正在燃燒。」適逢G7高峰會，馬克宏馬上把這一議題排至最優先。

巴西總統波索納洛宣布，將派國家軍隊來撲滅這場火災，但目前為止還只是口頭佈達，一般相信他有意開發亞馬遜地帶，所以他的救災態度並不積極。

救災不積極

根據《CBS》報導，自然學家保羅羅索利表示，亞馬遜雨林正處在崩壞危機當中，人類已經砍伐雨林數十年，再這樣下去水循環系統將無法降雨，有許多雨林動物需要幫助，更有2000萬人生活在雨林地帶。羅索利提醒：「這是關乎我們所仰仗生存的地球。」

根據《CNN》報導，這場浩劫可能危害全球10%的生物多樣性，當G7峰會國（加、法、德、義、日、美、英）一同施壓，威脅斷絕與巴西的政經往來，巴西總統不得不派出軍隊滅火。

巴西野火上一個高峰期是2016年，總數達約7000起，而今年至今已逼近8000起野火。德國環境部長舒茲表示，歐盟與南方共同市場（阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭）的關係，必須保證雨林受保護才有得談。

根據《Yahoo》報導，巴西總統波索納洛推特宣布，他已與以色列總理納坦亞胡通上電話，以國將派出特種飛機協助救災；上週五宣告派4萬4千名士兵打火，但至今實際出動的部隊仍有限，救災面積估計有10倍美國德州大。上週日，里約熱內盧有群眾遊行，一個男孩舉海報寫著「剝削納洛（Bol$onaro）燒掉我們的未來！」人群高喊：「波索納洛離開！亞馬遜回來！」

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巴西波索納洛馬克宏大火

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