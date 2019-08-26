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亞馬遜大火總統沒在管？李奧納多怒斥 自捐1.57億救災

自己國家自己救 文在寅自掏腰包投資韓科技股基金

2019-08-26 16:42經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

南韓總統文在寅將自掏腰包投資一檔南韓股票基金，這檔基金標的是投資南韓政府為因應日韓貿易紛爭而扶植的韓國企業。

南韓總統辦公室26日發表聲明，文在寅將投資NH-Amundi勝利韓國股票基金（NH-Amundi Victorious Korea Equity Fund），但未公開投資金額。這檔8月14日上路的基金資金約2,400萬美元，投資可能因日本對半導體關鍵材料進行出口限制而受惠的南韓供應商。

聲明指出，文在寅表示南韓的零件與材料供應商應加強發展，讓經濟「不會受外部因素影響」。半導體產業在南韓整體出口占比接近20%。

文在寅政府8月7日已宣布將支出60億美元支持為南韓製造業開發關鍵材料、零件與設備的本土企業進行研發。多家韓企近日已大漲，期盼贏得來自三星電子、SK海力士等大廠的更多訂單。

隨著日韓爭端升溫，南韓股市Kospi指數自6月底來已重挫10%，跌幅是MSIC AC世界指數跌幅的逾兩倍。

這也不是南韓總統投資本地股票以促進經濟的首例。已故前總統盧武鉉在2005年7月投資8,000萬韓元聚焦Kosdaq指數成分股的多檔基金，目的是支持本國中小企業。當年以科技股為主的Kosdaq指數大漲85%。

南韓總統文在寅將自掏腰包投資韓股基金，支持南韓的半導體材料設備供應商。美聯社
南韓總統文在寅將自掏腰包投資韓股基金，支持南韓的半導體材料設備供應商。美聯社
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南韓文在寅半導體

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