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印尼新首都將設在婆羅州東加里曼丹省 最快2024年遷都

2019-08-26 15:01經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

印尼總統佐科威宣布，新首都將設在婆羅州，以解決目前雅加達擁塞和陸沉的現況。

新的中央行政機關選定東加里曼丹省北佩納揚巴塞爾縣（North Penajam Paser）和庫台卡塔加拉縣（Kutai Kartanegara）之間。佐科威表示，新都有助於將經濟發展拓展至爪哇島以外的地區。

新都將於明年完成設計，最快2024年遷都。

【中央社／雅加達26日專電】

印尼總統佐科威今天宣布，新首都將位於婆羅洲東加里曼丹省的北佩納揚巴塞爾縣、庫台卡塔內加拉縣的境內。遷都旨在促進區域均衡發展，解決首都雅加達人口過多的問題。

佐科威（Joko Widodo）指出，經過三年深入研究，新首都將位於北佩納揚巴塞爾縣（Penajam PaserUtara）與庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara）境內。

東加里曼丹省（East Kalimantan）位於婆羅洲（Borneo）中部靠東。東加里曼丹省遍佈熱帶雨林，是紅毛猩猩等許多瀕臨絕種及印尼特有珍稀動物的故鄉。據估計，近3成的雨林已因紙漿及棕櫚油業的開發而遭到破壞。

印尼稱婆羅洲為加里曼丹島，位於該島中南部的加里曼丹是印尼的領土，北部則分屬馬來西亞及汶萊管轄。

印尼預定新首都位於東加里曼丹省。圖／擷自Google Map
印尼預定新首都位於東加里曼丹省。圖／擷自Google Map
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