G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



日本NHK報導，G7成員國領導人25日召開第二天峰會，討論全球經濟和貿易。美國總統川普和歐洲國家領導人在自由貿易上仍有分歧。G7峰會在法國比亞里茨的巴拉斯酒店開幕前不久，中美兩國宣布對對方課徵報復性關稅。G7成員國領導人不太可能在會議結束後發表公報。

包括南非和埃及等其他8國領導人也應邀出席G7峰會，預期他們將討論非洲國家社會不平等和基礎建設計畫議題。