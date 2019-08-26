親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03聯合報 記者羅方妤╱即時報導

日本NHK報導，G7成員國領導人25日召開第二天峰會，討論全球經濟和貿易。美國總統川普和歐洲國家領導人在自由貿易上仍有分歧。G7峰會在法國比亞里茨的巴拉斯酒店開幕前不久，中美兩國宣布對對方課徵報復性關稅。G7成員國領導人不太可能在會議結束後發表公報。

包括南非和埃及等其他8國領導人也應邀出席G7峰會，預期他們將討論非洲國家社會不平等和基礎建設計畫議題。

G7峰會首日晚宴沒有報導北韓問題和中國大陸狀況，將在25、26日一併處理。

參與G7峰會的各國領導人。（美聯社）
參與G7峰會的各國領導人。（美聯社）
分享

非洲北韓埃及

相關新聞

英國王室難為 搭飛機也引發熱議

2019-08-25 22:55

南韓軍演引領土糾紛 日韓獨島爭議一次看懂

2019-08-25 19:17

伊朗外交部長訪東亞 盼美國制裁鬆綁

2019-08-25 19:02

北韓短程飛彈試射 川普安倍態度不同調

2019-08-25 19:02

阻無人機攻擊 以色列空襲敘境伊朗目標

2019-08-25 17:42

印尼遷都案送國會 總統早做好規劃

2019-08-25 17:20

富豪好友涉性犯罪 安德魯王子否認知情

2019-08-25 15:32

和中國競逐亞洲影響力 美與東協將首度聯合軍演

2019-08-25 15:10

北韓試射 川普覺得「沒什麼」 日迅速反應

2019-08-25 15:10

赴英旅客注意！薪資談判破裂 英航機師9月將罷工3天

2019-08-25 15:05

南韓獨島軍演 日本稱固有領土提抗議

2019-08-25 15:04

俄人型機器人升空 停泊國際太空站失敗

2019-08-25 15:02

美試射導彈後 普亭下令試射2潛射彈道飛彈

2019-08-25 15:01

擁3大優勢 日韓老為獨島吵不停

2019-08-25 13:47

獨島演習 南韓向日本示威

2019-08-25 13:34

傳英考慮扣300億英鎊脫歐費 逼歐盟改協議

2019-08-25 13:27

柬埔寨部隊黎巴嫩掃雷 解放軍支援

2019-08-25 13:26

美軍證實 中國將在柬埔寨建海軍基地

2019-08-25 13:25

日韓關係降冰點！南韓今明擴大在獨島演習 向日示威

2019-08-25 10:28

亞馬遜雨林大火不滅 歐盟南美貿易協議恐難過關

2019-08-25 10:19

3千萬用戶供電大崩壞！ 1棵樹扯出國家級貪汙黑幕

2019-08-25 10:00

巴西動員軍隊 協助對抗亞馬遜森林野火

2019-08-25 08:41

巴西參謀總長：可動員成千上萬部隊對抗森林野火

2019-08-25 02:35

美與東協將首度聯合海上軍演

2019-08-25 00:57

川普想買島 格陵蘭人：不要問很恐怖

2019-08-24 22:26

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

首起太空犯罪案！她在太空站上做這事 遭NASA調查

2019-08-25 08:29

3千萬用戶供電大崩壞！ 1棵樹扯出國家級貪汙黑幕

2019-08-25 10:00

改變主意？川普承認正重新思考對陸加徵關稅決定

2019-08-25 17:46

川普首度承認 對美中貿易戰惡化感到遺憾

2019-08-25 17:32

紐時：為何如今全球經濟比2008金融危機還凶險？

2019-08-25 10:27

紐時：為何川普下令美企撤出中國 而美企辦不到？

2019-08-25 15:27

誓言要把婚紗穿夠本！女子婚後天天穿婚紗過日常生活

2019-08-25 14:29

不怕塞車！救護車成有錢人的計程車 費用高達教師月薪

2019-08-25 09:04

要面子？白宮：川普對中國唯一遺憾「沒把關稅提更高」

2019-08-25 20:08

美貿易戰遍地烽火 川普在G7成眾矢之的

2019-08-25 13:23

自稱對付中國「天命者」 川普改口「開玩笑」還批假新聞

2019-08-25 16:56

中國先打美3痛點 再嗆美：加稅「霸凌」將自食惡果

2019-08-25 16:27

美國揚言再加關稅 中共黨媒用半版聲討

2019-08-25 18:26

紐時：川普暫時不會使美中貿易戰升級

2019-08-25 22:06

逼美企離開中國 川普腦筋動到這條法案

2019-08-25 14:50

川普催聯準會降息為自己利益？他可年省300萬美元利息

2019-08-25 11:02

美中貿易大戰將起 川普團隊準備好了嗎？

2019-08-25 16:42

日韓關係降冰點！南韓今明擴大在獨島演習 向日示威

2019-08-25 10:28

世界名校竟有狼師性侵學生數十年！耶魯大學25年前就知情無作為

2019-08-25 13:55

川普推文澄清：自稱「被揀選之人」是開玩笑！

2019-08-25 11:31

川普否認G7因美中貿易戰起摩擦 將暫停升高情勢

2019-08-25 19:23

上萬人抗議G7峰會 法警動用催淚彈驅離激進分子

2019-08-25 05:47

美財長：川普貿戰態度一如既往堅定 9月關稅一定實施

2019-08-25 22:39

放在架子上的都漲！中國進口貨奶嘴到筆電 分三波起漲

2019-08-25 16:28

心機男拿小眾議題給川普難堪？美官員私下批評馬克宏

2019-08-25 10:51

從假陽具鎮到世界盡頭 加拿大紐芬蘭美得很絕對

2019-08-25 12:17

G7峰會 美官員批馬克宏讓川普難堪

2019-08-25 13:42

引用這條法！川普：我有權令企業撤出中國 法界卻打臉

2019-08-25 16:23

美軍證實 中國將在柬埔寨建海軍基地

2019-08-25 13:25

南韓軍演引領土糾紛 日韓獨島爭議一次看懂

2019-08-25 19:17

擁3大優勢 日韓老為獨島吵不停

2019-08-25 13:47

巴西參謀總長：可動員成千上萬部隊對抗森林野火

2019-08-25 02:35

川普：美日貿易協議原則上談成 安倍會買美國過剩穀物

2019-08-25 23:01

英國王室難為 搭飛機也引發熱議

2019-08-25 22:55

北韓短程飛彈試射 川普安倍態度不同調

2019-08-25 19:02

川普狂促聯準會降息 華郵：旗下企業可省近億元

2019-08-25 13:44

會川普提美中緊張情勢 強生：英國挺貿易和平

2019-08-25 18:03

影／直擊！雷電劈中PGA巡迴賽球場樹木 6人受傷

2019-08-25 10:54

英試行機場3D掃描科技 可望終結液體禁令

2019-08-25 11:16

「巴基斯坦金卡達夏」遭親兄弟勒斃 兇手可能赦免

2019-08-25 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top