紐時：川普暫時不會使美中貿易戰升級

2019-08-25 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普25日在法國比亞里茨參加七大工業國（G7）峰會時承認，他有「重新考慮」使美中貿易戰逐步升級的決定。華盛頓郵報說，這是川普首度對美中貿易戰演變成難以擺脫的困境感到遺憾。

不過，白宮發言人史蒂芬妮．葛里向解釋說，川普說對美中貿易戰惡化感到遺憾，意思是川普遺憾沒能把中國商品的關稅提得更高。葛里向說：「總統的回答受到嚴重誤解，他用肯定語答覆，因為他遺憾沒把關稅提得更高。」

川普在G7峰會第二天，與英國首相強生開早餐會。記者在會前問川普，對於「使美中貿易戰逐步升級」的決定，是否有「重新考慮」。

川普回答：「沒錯，對啊。」記者又問了一次，川普有沒有重新考慮，川普說：「好吧好吧。」記者再問一次，川普答：「我對每件事都會重新考慮。」

紐約時報說，川普承認「重新考慮」，意味他後退了，暫時不會使美中貿易戰升級。川普說，他「目前沒有打算」動用美國1977年的國際緊急經濟權力法，強制美國企業離開中國，以懲罰中國不公平的貿易行為，不過他說：「我有權這樣做。只要我想要，我就能宣布國家進入緊急狀態。」

不過，川普也說：「其實我們現在跟中國處得非常好，我們正在談，我認為他們比我更想達成協議。」

華郵則報導，川普並沒有後退的意思，他說：「該發生的就必須發生。」

彭博資訊說，川普起初的言論引發全球媒體注目，因為川普絕少自我懷疑，而且被批評時會更堅定主張自己的立場。

川普屢屢對中國商品加徵關稅，讓美國消費者感受到物價上漲，導致最近川普支持率下滑。