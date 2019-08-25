北韓短程飛彈試射 川普安倍態度不同調

2019-08-25 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



路透報導，對於北韓一連串飛彈試射嚴重性，美國總統川普和日相安倍晉三25日態度分歧，然而他們堅稱會在該議題保持同步。