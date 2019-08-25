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北韓短程飛彈試射 川普安倍態度不同調

2019-08-25 19:02聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，對於北韓一連串飛彈試射嚴重性，美國總統川普和日相安倍晉三25日態度分歧，然而他們堅稱會在該議題保持同步。

北韓24日試射短程飛彈，是川普和北韓領導人金正恩6月30日在板門店會晤以來第7度試射。川普重視他和北韓領導人金正恩的關係，他表示這些試射並未違反美國和北韓的協議，和其他國家測試飛彈的行為沒有不同。安倍晉三卻說，這些試射已違反聯合國決議。

日相安倍晉三（左）和美國總統川普（右）。（美聯社）
日相安倍晉三（左）和美國總統川普（右）。（美聯社）
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北韓飛彈川普

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