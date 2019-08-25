伊朗外交部長訪東亞 盼美國制裁鬆綁

2019-08-25 19:02 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



伊朗與美國近年衝突不斷，外交部長札里夫是美國的重點制裁對象。（Photo by Wikimedia） 分享 facebook 伊朗外交部長札里夫25日起出訪東亞，將造訪中國、日本、馬來西亞等國，藉此鞏固雙邊關係。札里夫近日積極奔走各地，其先前才結束一趟西歐的參訪行程，25日又東進，希望透過積極的外交手段，從美國對他設下的制裁中解套。

鞏固雙邊外交關係

根據《德黑蘭時報》報導，伊朗外交部日前宣佈，為了持續執行伊朗主動與均衡的外交策略，札里夫從25日起將前往中國、日本、馬來西亞等國參訪，屆時會就雙邊關係以及較緊迫的區域議題做討論。外界認為，札里夫此舉的目的在於藉由外交手段的助力，使伊朗從美國的制裁中解脫。

美國在上個月底宣布制裁札里夫，凍結他在美國境內和美國管轄地區的資產，並限制其國際旅行，在近來美伊關係逐漸緊張之際，限縮了兩國外交對話的空間。

根據《法新社》報導，札里夫上週才剛結束出訪歐洲的行程，拜訪了法國、芬蘭、瑞典、挪威等國。他在一則推特中寫道，「儘管美國極力阻礙外交，」他還是與法國高官見到面並接受當地媒體採訪。

美伊衝突持續加劇

自從美國總統川普去年退出伊朗核協議，並稱其為美國「有史以來最糟糕的協議」，從此美伊兩國就陷入長期的緊張關係。該協議是伊朗2015年與美國、英國、法國、俄羅斯、中國、德國等六國達成的共識，伊朗承諾限制核計畫，國際社會則需解除對伊朗的制裁。

隨著核協議的破局，伊朗也逐漸收回當年減核的承諾，例如上個月宣布取消對生產鈾濃縮的限制，引起國際社會高度關注，而日前在波斯灣發生油輪衝突時，美國也大力指責伊朗任意攻擊船舶，近期的紛爭讓兩國關係持續惡化。

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