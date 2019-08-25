為阻脫歐延期 強森尋求法律見解能否關閉國會五周

2019-08-25 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



英國觀察家報報導，英國首相強森已詢問其檢察總長，是否能從9月9日讓國會暫停運作五周，以阻撓國會議員強迫脫歐大限延期。

報導指出，政府資深顧問在發給強森辦公室顧問的一封電郵指出，首相日前要求就這類行動的適法性提供指導原則。