印尼遷都案送國會 總統早做好規劃

2019-08-25 17:20 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



印尼總統佐科威交出遷都計畫後，外媒也做了專題報導，分析未來印尼前、後首都的發展狀況。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 印尼總統佐科威日前把遷新首都的提案送至國會，外媒25日透過專題分析，佐科威放掉現今首都雅加達的消極原因，包含人口過多、海平面上升、地區發展不均，至於選新址於婆羅洲島的積極原因則包含優良地理位置、現代化建設提前規劃完整。佐科威表示，印尼遷都會學習近代國家遷都的經驗，盡力縮短過渡期。

遷新都原因

根據《彭博社》報導，佐科威日前將遷都婆羅洲島的提案送到國會，預期新首都會在東部城市選出，目前尚未定案，外媒指出，出自於3大消極因素，印尼高機率會放掉舊都雅加達，包含海平面上升將逐漸吞沒爪哇島、人口過度壅擠、爪哇島與其他島群發展落差過大。

首先海平面上升很直觀，第二，人口問題是雅加達市容難以管理的主因，該市在2030年會飆破3560萬人，預計會壓過東京成為世界人口最多之都。其三，雅加達所在的爪哇島佔國內生產總值58%，拿新都所在的婆羅洲島作為對比，僅佔8.2%，地區高度落差對一個要求現代化的國家，肯定是不合格。

印尼預計於2021年開始建設，並於2024年進行搬遷，選擇新首都地點的積極原因，則包含優良地理位置、建設規劃。婆羅洲島位於印尼島群中部，其他島群環繞之下，能減少遭遇天災（海嘯等），而且該國已將330億美元的投入計畫分攤給國有企業、私營企業等合夥機構，巨大的資本額被預期能落實建設工程，加上婆羅洲島已有完善機場、道路以及飲用水系統，印尼預計至少夠格作為1世紀長的首都。

雅加達的未來規劃

此外，據《英國廣播公司》報導，佐科威也對雅加達的未來做好規劃，他表示雅加達定位會更明顯作為商業之都，從斥資430億美元解決交通壅塞的工程（預計開通大規模快速鐵路），以及建造巨牆擋浪（對抗海平面上升問題），都說明當局並沒有放棄它的意思。

佐科威也提到會學習近代其他國家遷都史，包含哈薩克、玻利維亞與奈及利亞等國，盡力縮短遷都新設施不全的過渡期。

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