北韓試射 川普覺得「沒什麼」 日迅速反應

2019-08-25 15:10 世界日報 編譯中心／綜合24日電



北韓又試射導彈，川普覺得沒什麼 。 路透社 分享 facebook

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓領袖金正恩24日視導「超大型多管火箭發射器」試射。北韓昨天進行一連串短程飛行體發射的最新一次試射，日本NHK報導，川普表示，他不認為北韓最近一次試射是個問題。

這是川普今年6月30日在板門店和金正恩會晤後兩個月內，北韓第7度試射導彈。

川普於23日離開白宮前往法國參加七大工業國組織（G7）峰會時對記者發言。他說，北韓領導人金正恩喜歡試射飛彈，但美國也從未限制試射短程飛彈，許多國家也會像北韓一樣測試飛彈。川普也表示，他和金正恩關係非常好，金正恩對他非常坦率。

日韓軍情協定喊停後 日展現因應能力

對於北韓試射2枚飛行體，日本政府迅速反應展現有別以往的情報掌握及分析能力，日媒報導，似乎是想展現就算未來沒有日韓軍事情報機密保護協定，也不會影響日本因應能力。

日本時事通信社報導，南韓23日才正式通知日本將終止雙方軍事情報機密保護協定（GSOMIA），北韓就挑24日試射飛彈。日本政府在掌握了北韓試射相關情報後，立即對外宣布。

北韓昨天上午第一次試射是在日本時間6時44分左右，日本海上保安廳10分鐘後就在官網宣布「北韓疑似發射彈道飛彈」；不久後內閣官房、防衛省也將同樣訊息提供給各新聞單位，並告知彈道飛彈未落入日本專屬經濟區（EEZ）內。在上述行動進行同時，日本內閣官房長官菅義偉、官房副長官野上浩太郎及杉田和博等人，立即趕赴首相官邸協商因應作為，相關人員也迅速進行情報蒐集與分析。

值得關注的是，日本這次第一時間就認定北韓試射的是彈道飛彈。日本經濟新聞報導，北韓在近一個月內共7度發射包括短程彈道飛彈在內的飛行體，但在今天之前的北韓試射後，日本政府都以「飛行體」對外說明，從未這麼快就斷定是彈道飛彈。

日本朝日電視台報導，北韓試射後，南韓軍方對外宣布的時間比日本政府晚了約30分，似乎似乎無法馬上掌握北韓試射情報，公布的飛彈飛行距離也跟日本公布的數據不同。

雖然GSOMIA在11月22日失效後，日韓仍可藉由訂定個別手續讓情報共享成為可能，不過，防衛省官員私下說，對彼此來說可能很難，就算美國居間協調，還得處理像是事先獲得對方同意等繁雜事務。