美試射導彈後 普亭下令試射2潛射彈道飛彈

2019-08-25 15:01 世界日報 編譯中心／綜合24日電



俄試射兩款潛射彈道飛彈。 美聯社 分享 facebook

俄羅斯國防部聲明指出，軍方24日在北極海（Arctic Ocean）極地區域與巴倫支海（Barents Sea）試射兩款潛射彈道飛彈，並成功擊中預設目標，這是俄軍戰鬥訓練的一部分。

美國8月2日正式退出「中程核武條約」（INF），國防部18日在加州成功試射一枚陸基中程飛彈。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日批評，美國為莫斯科帶來威脅，揚言會作出回應。普亭23日表明不能坐視不理，提到美國計畫在亞太地區部署導彈亦將影響俄羅斯的核心利益，下令要採取同等行動回應。

路透報導，俄國國防部表示，使用液態燃料的「輕舟」（Sineva）式洲際彈道飛彈自核子動力潛艦圖拉號（Tula）射出，俄國最新固態燃料飛彈「狼牙棒」（Bulava）則由多爾戈魯基號（Yuri Dolgoruky）核潛艦發射。「狼牙棒」彈道飛彈專門為955型核潛艦而研發，載有10個彈頭，每個重15萬噸，射程達8000公里。

國防部聲明提到，這兩款飛彈分別命中阿漢格斯克州（Arkhangelsk）北部與遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）訓練場上的目標。

俄國國防部還指出：「在試射過程中，驗證了潛艦彈道飛彈的技術特性及所有艦載飛彈系統的效能。」 俄國防部證實試射飛彈。 歐新社 分享 facebook