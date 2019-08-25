和中國競逐亞洲影響力 美與東協將首度聯合軍演

2019-08-25 15:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合24日電



美與東協將首度聯合海上軍演。 歐新社 分享 facebook

美國推動印太戰略更進一步，下月將和東南亞國協十個成員國舉行海上聯合軍演。這是美首次和東南亞聯合海上軍演，顯示美中在亞洲競逐影響力互不相讓。

首站選在與中齟齬的越南

法新社報導，美國國務卿龐培歐本月初赴曼谷出席東協區域論壇，推銷川普政府的「印度洋—太平洋戰略」。曼谷的美國大使館23日宣布，美國和東協海軍將於下月2日在泰國春武里府的海軍基地舉行聯合演習。

美方發表聲明指出，這項為期五天的聯合軍演目的為「維護海上安全，聚焦於預先防止海上的錯誤行為」。演習首站為越南南部的金甌省，美國海軍將派船扮演「可疑船隻」，協助東協海軍搜索、驗證及合法追捕船隻。

據信此等可疑船隻模擬演習，與中國脫離不了關係。

東協去年與中國聯合軍演

中國一艘探勘船上月3日進入越南派兵駐守的南沙群島萬安灘，引來越方海警船對峙，中方本月13日再度派出探勘船，越方稱其侵犯專屬經濟區。美國國務院22日批評中國在南海威脅其他領土聲索國。

雖然中國和東協四個成員國在南海有主權爭議，但仍試圖奠定區域影響力，去年10月和東協舉行聯合軍演。

泰國軍方對於和美國聯合軍演態度低調，國防部發言人24日說：「我們曾和中國軍演，現在則是要和美國軍演，這和目前的情況無關。」