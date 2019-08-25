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誓言要把婚紗穿夠本！女子婚後天天穿婚紗過日常生活

2019-08-25 14:29聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

大部分的人一生只會穿一次婚紗，不過英國這名女子覺得這樣太浪費錢了。自婚禮後，她穿著婚紗過生活，希望可以把這件原價1800英鎊（約新台幣6萬9000元）的婚紗穿個夠本。

54歲的英國女子黎明（Dawn Winfield Hunt）今年8月與57歲丈夫史帝分結婚後，開始了婚紗日常。她穿著婚紗逛超市、打掃、煮飯、洗衣甚至是玩水上槳板運動，她還因此創立部落格和大家分享她的婚紗日常。

黎明也列了一個要穿著婚紗做的事清單，她31歲的兒子只覺得她瘋了。

黎明說，「婚紗通常穿一次就被收起來了，從此被忘記。但我喜歡我的婚紗，婚禮隔天的烤肉大會我也穿著，結果大家愛死了」。

這件原價1800英鎊的婚紗，黎明當初在慈善商店購買只花了300英鎊，並且自己修改。

黎明與丈夫都結過一次婚。黎明說，「我之前和大家一樣穿一次後就再也沒有拿出來過，這次我想要製造一點回憶」。

黎明的丈夫也很支持她的想法，「史蒂分隨時都準備好拍照，他覺得我這樣做很好笑。我們隨時都在享樂，所以我們的朋友對於我再次穿上婚紗並不意外」。

她說，「我打算在結婚一周年之前都穿著我的婚紗，婚紗會佈滿海藻、酒漬，也可能不再是白色，但我不在乎」。她也喜歡婚紗帶給別人喜悅，她說，路上民眾看到她穿婚紗都會微笑或是向前說恭喜。

不僅如此，黎明與丈夫舉辦了一場環保婚禮。婚禮上沒有使用任何塑膠製品。他們用乾燥玫瑰花瓣取代五彩紙屑；手工製做彩旗；不使用紙花或塑膠花。她說，「你可以在不傷害地球的前提下找樂子」。

英國女子婚後繼續穿著婚紗過生活，誓言要把它穿夠本。取自臉書（@Mrswh2019...
英國女子婚後繼續穿著婚紗過生活，誓言要把它穿夠本。取自臉書（@Mrswh2019）
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英國女子婚後繼續穿著婚紗過生活，包括上超市購物。取自臉書（@Mrswh2019）
英國女子婚後繼續穿著婚紗過生活，包括上超市購物。取自臉書（@Mrswh2019）
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英國女子婚後繼續穿著婚紗打掃、煮飯、洗衣。取自臉書（@Mrswh2019）
英國女子婚後繼續穿著婚紗打掃、煮飯、洗衣。取自臉書（@Mrswh2019）
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婚紗婚禮結婚

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