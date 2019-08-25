誓言要把婚紗穿夠本！女子婚後天天穿婚紗過日常生活

2019-08-25 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



大部分的人一生只會穿一次婚紗，不過英國這名女子覺得這樣太浪費錢了。自婚禮後，她穿著婚紗過生活，希望可以把這件原價1800英鎊（約新台幣6萬9000元）的婚紗穿個夠本。

54歲的英國女子黎明（Dawn Winfield Hunt）今年8月與57歲丈夫史帝分結婚後，開始了婚紗日常。她穿著婚紗逛超市、打掃、煮飯、洗衣甚至是玩水上槳板運動，她還因此創立部落格和大家分享她的婚紗日常。

黎明也列了一個要穿著婚紗做的事清單，她31歲的兒子只覺得她瘋了。

黎明說，「婚紗通常穿一次就被收起來了，從此被忘記。但我喜歡我的婚紗，婚禮隔天的烤肉大會我也穿著，結果大家愛死了」。

這件原價1800英鎊的婚紗，黎明當初在慈善商店購買只花了300英鎊，並且自己修改。

黎明與丈夫都結過一次婚。黎明說，「我之前和大家一樣穿一次後就再也沒有拿出來過，這次我想要製造一點回憶」。

黎明的丈夫也很支持她的想法，「史蒂分隨時都準備好拍照，他覺得我這樣做很好笑。我們隨時都在享樂，所以我們的朋友對於我再次穿上婚紗並不意外」。

她說，「我打算在結婚一周年之前都穿著我的婚紗，婚紗會佈滿海藻、酒漬，也可能不再是白色，但我不在乎」。她也喜歡婚紗帶給別人喜悅，她說，路上民眾看到她穿婚紗都會微笑或是向前說恭喜。